PACMA se presenta como "única" alternativa electoral en autonómicas contra crueldad animal

Sábado, 28 Febrero 2026 07:43

El Partido Animalista (PACMA) se presenta en estas elecciones autonómicas en Soria como la “única” alternativa electoral contra la crueldad animal, promovida por el PP, Vox y PSOE.

El Partido Animalista (PACMA) presenta a Natividad Franco como candidata a las Cortes de Castilla y León en las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, con una propuesta política centrada en el bienestar animal, la justicia social, la defensa del medio rural y la sostenibilidad medioambiental.

La candidata animalista forma parte de la Asociación Protectora de Animales Sacrificio Cero León, desde la que realiza un trabajo voluntario en la denuncia del maltrato animal, el apoyo a otras asociaciones protectoras, la colaboración con particulares y la interlocución con instituciones y administraciones públicas. Asimismo, participa activamente en plataformas como No a la Caza (NAC), No es mi Cultura, y apoya a organizaciones sociales y a la plataforma en defensa del Sistema Público de Pensiones en León.

La candidatura de PACMA sumó 80 votos en Soria, el 0,19 por ciento del escrutinio, en las elecciones autonómicas celebradas en febrero de 2022.

Este partido ha capitalizado la movilización en contra de tradiciones taurinas en Soria como el Toro Jubilo, cuestionando su continuidad en los juzgados.

Somos el único partido político que lucha de verdad por los derechos de los animales, el medio ambiente y las personas, por una sociedad mejor y un planeta con futuro. Somos activistas en política, y llevamos décadas trabajando, denunciando el maltrato animal, presionando a las administraciones para mejorar la situación de los animales en España y para que protejan de verdad nuestro medio ambiente.

PACMA llega por bandera la prohibición de los festejos taurinos y la caza, el endurecimiento real de las penas por maltrato animal, un sacrificio cero real, medidas valientes para combatir el cambio climático y la defensa firme de lo público, especialmente de la sanidad y la educación.

PACMA defiende una transformación profunda de la política en Castilla y León, orientada al servicio público real y cercano, con un programa que apuesta por reforzar la sanidad pública en todo el territorio, apoyar a autónomos y pymes, proteger la biodiversidad, prevenir incendios y frenar macroproyectos que dañan el medio rural.

En el ámbito ambiental, critica el impacto de la ganadería intensiva y las macrogranjas por su contribución a la contaminación y la despoblación, proponiendo un modelo sostenible que proteja la salud y la economía local.

Además, plantea una agenda claramente animalista basada en el impulso del Plan CER con apoyo económico a protectoras y ayuntamientos, la defensa efectiva de la fauna silvestre y del lobo ibérico frente al lobby cinegético, la reorientación de subvenciones de la tauromaquia hacia entidades de protección animal y su reconocimiento como entidades de utilidad pública.

El método CER (Captura-Esterilización-Retorno) es la estrategia ética y eficaz para controlar la población de gatos callejeros (comunitarios) en entornos urbanos.