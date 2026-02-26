El Centro Jubilar San Saturio abre en Soria para atender a los más vulnerables

Jueves, 26 Febrero 2026 13:33

La Diócesis de Osma-Soria presenta el Centro Jubilar San Saturio, un nuevo espacio de atención y acompañamiento a personas en situación de exclusión o vulnerabilidad social.

Este proyecto nace como el principal fruto social del Año Jubilar 2025, celebrado por la Iglesia como Jubileo de la esperanza. “El Jubileo ha terminado, pero la esperanza continúa, y continúa aquí, en este Centro”, ha señalado el Administrador diocesano, Gabriel-Ángel Rodríguez, que ha estado acompañado por el Director de Cáritas, Ricardo Martínez, el Secretario General, Roberto Las Heras, y el Ecónomo diocesano, Alberto Martín.

El Centro responde a la invitación de la Iglesia a que los años jubilares dejen no sólo celebraciones espirituales, sino también obras concretas y duraderas al servicio de la sociedad. En este sentido, el Administrador diocesano ha subrayado: “Queríamos que el Jubileo dejara una obra, no sólo un recuerdo. No queríamos celebrar solamente un año; queríamos responder a una realidad”.

En los últimos años se han intensificado situaciones de vulnerabilidad compleja relacionadas con la precariedad laboral, las dificultades de acceso a la vivienda, los problemas de salud y, especialmente, la soledad y la falta de redes de apoyo. Hasta ahora no existía en la provincia un recurso diurno específico que ofreciera simultáneamente atención a necesidades básicas, acompañamiento personal y un espacio de encuentro donde las personas pudieran reconstruir vínculos y recuperar su autonomía.

“El Centro Jubilar San Saturio nace para cubrir ese vacío. No es sólo un lugar para recibir ayuda material, sino un espacio de acogida, escucha y acompañamiento donde cada persona pueda recuperar dignidad y esperanza”, ha explicado Rodríguez.

Un espacio integral de acogida y acompañamiento

El Centro ofrece, según han declarado tanto el Director como el Secretario General de Cáritas diocesana:

Atención a necesidades básicas: desayuno y merienda, duchas, higiene personal, lavado de ropa, control de medicación y espacios de descanso.

Acompañamiento individualizado por un educador de referencia.

Orientación social y apoyo en gestiones administrativas y acceso a recursos sanitarios y sociales.

Espacios de escucha y acompañamiento emocional.

Actividades de convivencia, ocio y formación.

Talleres de habilidades para la vida diaria y acciones de orientación laboral.

Actividades de sensibilización y trabajo comunitario.

Este enfoque busca no sólo atender carencias materiales, sino también combatir el aislamiento social, fortalecer la autoestima y favorecer procesos de inclusión.

Promovido por la diócesis, gestionado por Cáritas

El Centro Jubilar San Saturio ha sido promovido por la Diócesis de Osma-Soria y su gestión ha sido encomendada a Cáritas diocesana. El Administrador diocesano ha querido agradecer el trabajo de toda la red eclesial: “Este Centro no nace de un esfuerzo aislado, sino del compromiso compartido de toda la Iglesia diocesana con las personas más vulnerables”.

La iniciativa se enmarca en el compromiso social permanente de la Iglesia diocesana, que desarrolla su labor a través de Cáritas y de otros ámbitos como la pastoral penitenciaria, la pastoral de la salud, la atención a personas mayores y en soledad, el trabajo de Manos Unidas en los países más empobrecidos, el acompañamiento a familias desde el Centro de Orientación Familiar y diversas acciones de acogida y apoyo en parroquias y comunidades.

Inversión y funcionamiento

La inversión realizada para la puesta en marcha del Centro ha sido de 75.735,0€, y el coste anual previsto asciende a 60.700€, incluyendo personal, actividades y mantenimiento, según ha declarado el Ecónomo diocesano, Alberto Martín.

El Centro abrirá de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, adaptando sus servicios a las necesidades de las personas atendidas.

Un fruto del Jubileo que permanece

Con el Centro Jubilar San Saturio, la Diócesis de Osma-Soria quiere hacer visible que la esperanza celebrada durante el Año Jubilar se traduce en acciones concretas al servicio del bien común. “Porque la esperanza no es sólo un mensaje, sino una respuesta concreta a quien sufre. La fe solo es creíble cuando cambia la vida de las personas”, ha concluido el Administrador diocesano.