Empleo en Soria: vacantes activas esta semana
La ciudad de Soria y su provincia presentan esta sermana una gama de ofertas laborales en sectores variopintos como el turismo, la hostelería, el comercio, la logística y los servicios.
Tanto si estás buscando un trabajo estable como si te interesa una opción temporal, puedes encontrar oportunidades para perfiles diversos, con o sin experiencia.
A continuación, recopilamos algunas de las propuestas de empleo más interesantes disponibles actualmente en Soria y su área metropolitana:
Jefe/a de Producción en obras hidráulicas – Soria
Adiante Infraestructuras busca jefe/a de producción para proyecto en San Esteban de Gormaz (Soria), especializado en obras hidráulicas y regadíos. Jornada completa, incorporación inmediata. Se requiere titulación en Ingeniería Civil u Obras Públicas, experiencia en coordinación de equipos, subcontratas y gestión técnica-económica de obra. Funciones: planificación y supervisión de trabajos, control de calidad, logística y relación con proveedores. Se ofrece salario competitivo, complementos por desplazamiento y posibilidades de desarrollo profesional.
Responsable de Calidad y Medio Ambiente – Sector Industrial
Se busca responsable de Calidad y Medio Ambiente con experiencia en sector industrial (3-5 años) y liderazgo de equipos. Funciones: asegurar estándares de calidad y normativa ambiental, supervisar certificaciones, PFMEAs y laboratorios, gestionar incidencias, coordinar auditorías internas y externas, y comunicación con clientes y proveedores. Requisitos: diplomatura técnica o experiencia equivalente, conocimientos en VDA 6.3/6.5, ISO 14001/IATF16949, Core Tools y ERP, inglés alto y disponibilidad para viajar. Se ofrece retribución a negociar.
Médico/a de Medicina General para residencia en El Burgo de Osma (Soria)
Se ofrece puesto de médico/a en residencia de mayores en El Burgo de Osma (Soria) con contrato indefinido y jornada parcial de 14 horas semanales. Se busca profesional comprometido con el cuidado de personas mayores. Las personas interesadas deben enviar su currículum para participar en el proceso de selección.
Repartidor/a en moto para Burguer King Soria (9,31 €/h)
Burguer King busca repartidor/a en moto en Soria con contrato indefinido a tiempo parcial. Turnos disponibles por la tarde o fines de semana, compatibles con otras actividades. Salario de 9,31 € por hora más complementos por nocturnidad. Oportunidad ideal para quienes buscan flexibilidad y experiencia en reparto a domicilio.
Director/a de Contabilidad en Soria
Grupo BNT busca director/a de contabilidad para gestionar todas las operaciones contables de sus empresas en Soria. Jornada completa presencial. Funciones: preparar informes financieros, analizar datos contables y coordinar con diferentes áreas para garantizar precisión y cumplimiento normativo. Se requiere experiencia en contabilidad pública, análisis financiero avanzado y capacidad de toma de decisiones. Se valoran habilidades de liderazgo, organización y trabajo bajo presión.
Higienista Dental para Clínica Virginia Sanz en Soria (1.400–1.600 €/mes)
Clínica Dental Virginia Sanz busca higienista dental para jornada completa con contrato indefinido en Soria. La persona seleccionada realizará higiene bucodental, odontología estética, odontopediatría, periodoncia, desinfección y manejo de herramientas profesionales en colaboración con odontólogos. Requiere ciclo formativo de Grado Superior, al menos 1 año de experiencia y habilidades de comunicación y trabajo en equipo. Se ofrece salario competitivo, desarrollo profesional y buen ambiente laboral.
