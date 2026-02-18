SSPA acude a debate europeo, en Comité de las Regiones, sobre “Derecho a Quedarse”

La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), fundada por FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel, ha participado de forma presencial el 13 de febrero en Bruselas en el evento “Empoderando el futuro rural: el derecho a quedarse en zonas rurales”, organizado por las oficinas de Bruselas de la Junta de Castilla y León, en el Comité Europeo de las Regiones en el marco de la Demographic Change Regions Network (DCRN).

El encuentro ha contado con la participación de la OCDE, la Comisión Europea y representantes regionales, y se centró en analizar las barreras que empujan a la salida de población en zonas rurales, así como las oportunidades ligadas a la transición verde, la innovación y la digitalización.

“El derecho a quedarse” forma parte de la nueva estrategia impulsada por la Comisión como un nuevo marco dentro de la política de cohesión, la cual busca generar conciencia y debatir soluciones frente a la problemática a la que muchos territorios rurales de Europa se enfrentan; población local abandonando su lugar de origen.

Para SSPA, esta idea resuena con fuerza ante la sangría poblacional que han experimentado las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, en comparación con otros territorios del país.

Por aportar algunos datos, el 52 por ciento de la población nacida en Soria reside fuera de la provincia.

En este sentido, y en el contexto del encuentro organizado en el Comité de las Regiones, SSPA defiende que nadie decide marcharse, sino que es la falta de oportunidades la que provoca estas dinámicas.

Pero para que estas oportunidades existan, primero debe haber empleo, y para ello necesitamos empresas, y para que haya empresas el territorio tiene que ser atractivo en su conjunto: infraestructuras y servicios básicos del siglo XXI en el ámbito de las comunicaciones, transporte, conectividad, energía, etc.

SSPA también defiende que frente a los polos industriales ya consolidados, deben blindarse en las zonas despobladas, y especialmente en el medio rural, una serie de condiciones específicas para evitar la pérdida de empresas y conseguir que otras nuevas se asienten, tales como ayudas eficaces e incentivos que compensen las desventajas estructurales permanentes y hagan rentable para las empresas instalarse y permanecer en nuestros territorios.

Durante la jornada se debatieron varios puntos de relevancia para las provincias que integran la red SSPA, como la idea de reinvertir los excedentes obtenidos de la energía verde, en lugar de priorizar su exportación a otros territorios, un punto denunciado anteriormente por SSPA ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en una carta remitida al mismo.

Todas estas cuestiones reflejan una sola realidad, y es el hecho de que nuestros territorios pierden población ante un modelo territorial que castiga al medio rural y prioriza la inversión en zonas urbanas e industrialmente consolidadas.

La falta de responsabilidades políticas hace contradictoria la lucha por el “derecho a quedarse”, el cual se entiende desde SSPA, como el trato equitativo a todos los territorios para crear oportunidades y retener población, para que todos nuestros hijos, hermanos y vecinos, puedan quedarse en casa, independientemente del territorio donde hayan nacido.