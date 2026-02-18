Soria ¡Ya! recoge reivindicaciones profesionales de enfermería en Soria

El cabeza de lista de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, junto a la número cuatro, Jaione Ovejero, ha mantenido este 18 de febrero un encuentro de trabajo con la presidenta del Colegio de Enfermería de Soria, Isabel Galán, y con Ana Isabel López y Pedro Luis Ruiz, quienes han trasladado las principales reivindicaciones del colectivo sanitario.

Desde el Colegio han recordado que la colegiación es obligatoria y que la entidad representa a todas las enfermeras de Soria, trabajen donde trabajen. Su objetivo es avanzar en el desarrollo real de la profesión y desplegar plenamente las competencias que les otorga su titulación, un ámbito donde consideran que existe margen de mejora pese a que el marco jurídico lo permite.

Igualmente han defendido, por ejemplo, la implantación de consultas de enfermería en atención especializada para el seguimiento de pacientes crónicos, el control y ajuste de medicación o programas como la rehabilitación cardiaca, en los que la enfermera puede realizar un seguimiento previo a la consulta del cardiólogo y servir de referencia para atención primaria. En este sentido, han insistido en que no pretenden sustituir a los médicos, sino complementar su labor desde una enfermería práctica avanzada.

La principal reivindicación del colectivo es la reclasificación profesional.

Actualmente están encuadradas en el grupo A-2, pese a que para acceder a la profesión se exige un Grado universitario.

Reclaman su integración en el grupo A-1, tal y como reconoce el Estatuto Básico del Empleado Público para los puestos que requieren titulación universitaria de grado. Consideran incoherente que titulaciones equivalentes estén en el A-1 mientras la enfermería permanece en el A-2, con consecuencias económicas y en el acceso a determinados puestos.

También han trasladado las diferencias entre comunidades autónomas en el reconocimiento de la categoría profesional, ya que en Castilla y León se exigen requisitos adicionales como investigación o cursos, mientras que en otras basta con la antigüedad.

En relación con las especialidades de enfermería, han denunciado que, salvo la de matrona, la mayoría no están reconocidas en las relaciones de puestos de trabajo del Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl), lo que impide que se convoquen plazas específicas en las oposiciones.

El desarrollo es todavía incipiente y han señalado, entre otros ejemplos, la inexistencia de una especialidad de enfermería en urgencias y emergencias, cuestión que reconocen que excede las competencias autonómicas pero que consideran necesario visibilizar.

Especial preocupación han mostrado por las ratios de enfermería en los centros de día y residencias dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Han advertido de que en el borrador de decreto que regula las unidades de convivencia las ratios no se ajustan a la realidad de unos centros con alta dependencia y pluripatología, lo que repercute directamente en la saturación del sistema sanitario del Sacyl.

Como referencia han puesto el modelo de Castilla-La Mancha, donde el personal de enfermería de centros sociosanitarios depende del servicio de salud SESCAM y del hospital correspondiente, lo que facilita la equiparación salarial. Actualmente, han explicado, uno de los problemas para cubrir plazas en centros de servicios sociales es la diferencia salarial respecto al Sacyl.

Durante la reunión también se han abordado otros asuntos como la enfermería escolar y la ley de puestos sanitarios de difícil cobertura.

Tras el encuentro, Ceña ha señalado que «no se puede exigir un grado universitario y mantener a estas profesionales en un grupo inferior al que les corresponde. Es una cuestión de coherencia, de reconocimiento y de justicia profesional».

Por su parte, Jaione Ovejero ha afirmado que «si queremos una sanidad fuerte en Soria, también tenemos que apostar por una enfermería con competencias desarrolladas, especialidades reconocidas y ratios adecuadas en residencias y centros de día. Lo contrario acaba repercutiendo en la calidad asistencial y en la sobrecarga del sistema».