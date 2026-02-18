Montajes Sergio se instala en Vivero de Empresas de la Cámara de Soria

Miércoles, 18 Febrero 2026 13:10

Montajes Sergio es la última empresa que se ha instalado en el Vívero que la Cámara de Comercio gestiona en el polígono industrial de Las Casas, en Soria.

Montajes Sergio es un proyecto empresarial promovido por Sergiu Florin Caracas Bratu y especializado en carpintería metálica y automatismos.

La empresa se instala en una de las naves industriales del vivero para desarrollar trabajos de colocación de ventanas de PVC y aluminio, contraventanas, barandillas, mosquiteras y persianas —manuales y eléctricas—, así como automatización de puertas y adecuación a la normativa vigente.

También presta servicios de mantenimiento y reparación en Soria y su provincia.

Montajes Sergio nace con el objetivo de cubrir la demanda de suministro e instalación de cerramientos y sistemas automatizados tanto para particulares como para empresas constructoras, comunidades de vecinos, administradores de fincas y administraciones públicas.

El proyecto prevé la creación inicial de un puesto de trabajo, con perspectivas de crecimiento a corto plazo.

Con esta nueva incorporación, el Vivero mantiene un alto nivel de ocupación en sus 15 despachos y 6 naves industriales, según ha resaltado la Cámara de Comercio.

En el mismo actualmente desarrollan su actividad más de una veintena de empresas, algunas de ellas compartiendo espacios.

No obstante, en estos momentos permanece disponible una nave de 100 metros cuadrados, a disposición de la persona emprendedora o empresa que desee instalarse y beneficiarse de las condiciones ventajosas que ofrece este recurso.

El Vivero de Empresas forma parte del proyecto colaborativo Impulso Emprende, impulsado junto al Ayuntamiento de Soria y la Diputación Provincial de Soria, con el objetivo de facilitar la puesta en marcha y consolidación de nuevas iniciativas empresariales en la provincia.

Ubicado en la calle J del Polígono Industrial Las Casas de Soria, el Vivero ofrece despachos de 16 metros cuadrados y naves industriales de 100 y 200 metros cuadrados a precios reducidos y por un tiempo limitado, favoreciendo así la consolidación de proyectos y la posterior rotación empresarial.

La Cámara de Comercio ha animado a las personas emprendedoras interesadas en desarrollar su actividad en un entorno profesional, con servicios comunes y asesoramiento, a informarse sobre la nave actualmente disponible.