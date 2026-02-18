Los nacimientos en 2025 revelan "peligrosa" tendencia a retrasar edad de maternidad

Miércoles, 18 Febrero 2026 13:19

Las últimas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre los nacimientos en España durante 2025 revelan que la peligrosa tendencia a retrasar la edad de maternidad sigue creciendo.

En total se han contabilizado el nacimiento de 321.164 niños en todo el año pasado, registrando el primer repunte de nacimientos en los últimos 10 años a pesar de que sea la tercera peor cifra desde que se inició la serie histórica del INE en 1941.

Esto supone una caída del 23,5% en los nacimientos en la última década.

Sin embargo, el dato más preocupante es el aumento de la edad media a la que las mujeres tienen hijos ya que, como alerta el equipo de Instituto Bernabeu, el 40,07 por ciento de los nacimientos registrados son de madres que superan los 35 años, una edad marcada como el límite de la fertilidad, ya que a partir de ahí las posibilidades de concebir disminuyen significativamente para la mujer.

En el otro lado de la balanza, los nacimientos de madres menores de 30 años tan solo representan el 26,8 por ciento del total.

"El retraso de la maternidad es uno de los principales desencadenantes de la caída de la natalidad debido a que la edad es uno de los principales obstáculos para lograr el embarazo. Con 30 años la mujer tiene la mitad de probabilidad de ser madre que a los 20-24 años. Y después de los 35 años disminuye considerablemente", ha resaltado la doctora Verónica Legidos, ginecóloga y coordinadora médica de Instituto Bernabeu en Elche.

Analizando por edades, ya se producen más partos de madres de 40 años o más (el 10,4% del total), como de mujeres menores de 25 años (un 9,4%).

Hace una década las madres de más de 40 años representaban únicamente un 7,8% de la totalidad.

Otro dato de relevancia es que la tasa de fecundidad en España se sitúa en 1,10 hijos por mujer, una de las más bajas de la UE y lejos del nivel necesario para garantizar la tasa de reemplazo generacional (2,1).

Este contexto deriva en que cada vez haya más parejas españolas que tienen problemas para tener hijos en España (cerca del 20%) y que las clínicas de fertilidad asistida atiendan un mayor volumen de casos.

Actualmente uno de cada seis niños en el mundo nace mediante reproducción asistida y, en mujeres que superan los 41 años, el 50% de nacimientos es por donación de óvulos.

La media de edad de las pacientes que acuden a las clínicas de Instituto Bernabeu ha ido creciendo en los últimos 40 años y ahora es de 39,6 años. Si tenemos en cuenta aquellas que necesitan recurrir a la ovodonación, la edad supera los 42,2.

Sin embargo, en esta crisis de natalidad también influye que tanto la calidad como la concentración de esperma se han reducido drásticamente en un 51% a nivel mundial.

El ritmo de descenso es enorme: desde 1973 la concentración de esperma ha disminuido a un ritmo anual de 1,16% y, con el cambio de siglo, a una velocidad de 2,64%.

De acuerdo con los rangos de la OMS, se considera un hombre subfértil a una concentración de espermatozoides inferior a 40 millones por mililitro e infértil cuando está por debajo de 15 millones por mililitro.