La Policía Nacional vigila seguridad aérea en ciudades de Castilla y León

Viernes, 13 Febrero 2026 08:43

La Policía Nacional, a través del Área de Seguridad y Protección Aérea de la Jefatura Superior de Castilla y León, ha hecho públicos los datos correspondientes a las actuaciones realizadas durante el último año en materia de control, vigilancia y apoyo operativo, con el objetivo de garantizar la seguridad aérea y el cumplimiento de la normativa vigente. En la Comunidad, ha impuesto 82 sanciones.





El notable aumento del uso de drones en los últimos años, especialmente en entornos urbanos, ha hecho necesario reforzar las labores de vigilancia y control.

En este contexto, la Policía Nacional ha supervisado más de 1.500 operaciones con drones durante el pasado año.

El uso de aeronaves no tripuladas en zonas urbanas requiere una adecuada comunicación, planificación y coordinación previas, con el fin de garantizar tanto la seguridad ciudadana como la del tráfico aéreo.

Las obligaciones legales que regulan estas operaciones se encuentran recogidas en:

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947, de 24 de mayo de 2019.

Real Decreto 517/2024, de 4 de junio, relativo a las normas y procedimientos aplicables a la utilización civil de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS).



Entre los principales requisitos exigidos destacan:

Alta como operador de UAS en la web de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Comunicación previa del vuelo a través de la web del Ministerio del Interior, con una antelación mínima de cinco días cuando se trate de operaciones en entorno urbano.

Cumplimiento de los requisitos específicos del lugar de vuelo, disponibles en la web/app ENAIRE DRONES.

Régimen sancionador

El incumplimiento de la normativa de seguridad aérea puede conllevar propuestas de sanción ante AESA, con multas que oscilan entre 60 y 225.000 euros, en función de la gravedad de la infracción.

Estas sanciones son independientes de las que pudieran imponerse por la falta de comunicación previa exigida por la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, cuya competencia sancionadora corresponde a la Delegación o Subdelegación del Gobierno.

Durante el año 2025, el Área de Seguridad y Protección Aérea de la Policía Nacional en Castilla y León ha propuesto para sanción a 82 pilotos por distintas infracciones, siendo la más habitual la no comunicación al Ministerio del Interior de vuelos realizados en entornos urbanos.

La Policía Nacional ha recomendado cumplir estrictamente con todos los requisitos establecidos para la realización de vuelos seguros con aeronaves no tripuladas.

Asimismo, ante cualquier duda, se ha aconsejado consultar con los especialistas en seguridad aérea de la Policía Nacional, quienes facilitarán la información necesaria para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.