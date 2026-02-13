Adjudicado suministro eléctrico para radar meteorológico de Fuentelcarro

Viernes, 13 Febrero 2026 10:44

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado la adjudicación del contrato de suministro de material para la instalación de baja tensión de la obra “Ejecución de la infraestructura del radar meteorológico de Fuentelcarro”, en Fuentelcarro, localidad integrada en el Ayuntamiento de Almazán.

El expediente corresponde a la Empresa de Transformación Agraria TRAGSA, empresa pública estatal.

Con esta infraestructura, Soria contará con una capacidad de observación meteorológica más sólida para la gestión de emergencias, la protección civil, la planificación en carreteras y el apoyo a sectores como la agricultura y la gestión del agua.

La adjudicación recae en EKIDO Ingeniería Global, S.L., por un importe total de 60.446 euros.

El presupuesto base de licitación se situó en 92.639 euros. El procedimiento abierto simplificado recibió seis ofertas, cuatro de pequeñas y medianas empresas.

El acuerdo de adjudicación tiene fecha de 10 de febrero de 2026 y su publicación oficial en la Plataforma se produjo ayer, 12 de febrero.

El contrato cubre el material necesario para la red de baja tensión asociada a la infraestructura del radar. El plazo de ejecución previsto es de un mes. Esta parte de la obra resulta clave para garantizar la alimentación eléctrica de los sistemas auxiliares y de los equipos que requiere la operativa diaria de la estación meteorológica.

La actuación se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España y en los fondos Next Generation EU.

Esta nueva adjudicación se suma a otros hitos ya tramitados para el radar de Fuentelcarro, dentro de un proyecto de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) con una inversión global superior a tres millones de euros en la provincia de Soria.

El radar previsto para Fuentelcarro operará en banda C con polarización dual.

Esta tecnología mejora la estimación de la intensidad de la precipitación y permite una identificación más precisa de lluvia, nieve y granizo. También aporta información de alto valor para el seguimiento de tormentas y para la anticipación en avisos de fenómenos adversos.

La localización elegida en el entorno de Almazán responde a criterios técnicos de cobertura para el Alto Duero y para el corredor Jalón, Jiloca, Calatayud y Molina de Aragón.