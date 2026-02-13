Soria ¡Ya! confirma que se presentará elecciones locales de 2027

Viernes, 13 Febrero 2026 11:49

La plataforma Soria ¡Ya! ha confirmado este viernes su intención de presentar candidaturas a las elecciones municipales que se celebrarán en mayo de 2027.

El presidente de Soria Ya y procurador regional, Juan Antonio Palomar, ha realizado este anuncio, con la intención de que su mensaje llegue a los ayuntamientos y contar con el respaldo, la voz y la fuerza de estas instituciones.

Palomar ha recordado que tras tres años de experiencia política en las Cortes regionales, llega el momento de dar el paso.

Además ha resaltado que sus propuestas deben surgir con fuerza desde el territorio y nada mejor que los ayuntamientos como impulsor de las mismas.

Ceña ha señalado que desde los ayuntamientos buscan cambiar la realidad de la provincia y quieren para ello utilizar esta herramienta, tras décadas de gobiernos del PP y PSOE en el ámbito local, buscando más el interés partidista que la respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

“Muchas decisiones políticas han sido tomadas desde Madrid o Valladolid. El 16 de marzo comenzaron a trabajar para construir nuestras candidaturas municipales. El interés nuestro es el desarrollo de la provincia. Buscaremos ciudadanos independientes, comprometidos con la provincia, y que no vengan a vivir de la política”, ha señalado.

A preguntas de los periodistas, Ceña ha asegurado que se necesitan mucha gente para conformar candidaturas en la provincia, pero lo harán donde existan personas responsables y comprometidas con el municipio.

Soria ¡Ya! se presentará donde existan vecinos del municipio con compromiso, y ha renunciado a abarcar, a través de paracaidistas, como hacen los partidos hegemónicos, para sumar votos para la Diputación.

“Puede que vayamos tarde, porque para preparar unas listas tan complicadas y una estructura tan importante, con año y tres meses quizá no podamos llegar a todos los sitios” ha reconocido.

Ceña ha asegurado que desde la política municipal se puede luchar por los objetivos de la provincia.

Soria ‘Ya! decidió no presentarse a las elecciones municipales de 2023, asegurando que querían hacerlo, cuando lo hicieran, en todos los municipios de la provincia o en buena parte de ellos.

La renuncia del movimiento ciudadano provocó en su día críticas en parte de la sociedad soriana, que entendía que debía presentar candidaturas en todas las elecciones que se convocasen, no sólo en las nacionales o regionales.

Palomar ha señalado que hubo debate en el seno de la plataforma, pero finalmente se decidió no presentarse a las elecciones municipales de 2023, por no contar con experiencia política.

"Nosotros heredamos un movimiento ciudadano, que siempre se centró en demandar infraestructuras y servicios a la Junta y el Gobierno. Pesó mucho en la decisión. No fue un error, sino la decisión que había que tomar en ese momento. Ahora es una decisión mucho más coherente y hemos tenido en cuenta la opinión de muchas personas y la realidad, porque desde la política municipal se puede hacer mucho", ha señalado Ceña.