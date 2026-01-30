La Feria de Vehículos de Ocasión y Seminuevos de Soria llega a su XIV edición

El centro comercial Camaretas acogerá, del 5 al 7 de febrero de 2026, la decimo cuarta edición de la Feria de Vehículos de Ocasión y Seminuevos de Soria.

Este evento, ya consolidado como una cita imprescindible en la provincia de Soria y provincias limítrofes, reunirá en un mismo recinto más de 150 de vehículos kilómetro 0, ocasión y seminuevos.

Los visitantes se podrán beneficiar de ofertas exclusivas, financiar la compra del vehículo y contratar el seguro en la propia feria.

De este modo, los compradores podrán incluso salir de la feria conduciendo su nuevo vehículo.

Otro año más, la feria contará con la participación de Autoescuela Morón, que realizará demostraciones y permitirá al visitante afrontar situaciones de conducción límite en su simulador de vuelco.

La superficie expositiva ocupará las tres plantas interiores de Centro Comercial Camaretas, además de un espacio exclusivo en el parking de cada una de las plantas.

Los interesados podrán visitar la 14 Feria de Vehículos de Soria los días 5, 6 y 7 de febrero de 10:00 a 22:00 horas, con atención comercial disponible de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

La organización del evento corre a cargo de los concesionarios Autogonse, Grupo Madurga, Jemoya, Mateo Grupo, Untoria Ocasión y Centro Comercial Camaretas.