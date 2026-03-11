Los médicos mantienen huelga nacional y exigen a Sanidad que rectifique sus acusaciones

Miércoles, 11 Marzo 2026 16:14

Los médicos de Soria volverán a secundar la próxima semana la huelga nacional convocada por las organizaciones profesionales médicas ante la falta de negociación real por parte del Ministerio de Sanidad sobre el nuevo Estatuto Marco y tras las recientes declaraciones de la ministra, que ha acusado a los médicos de utilizar a los pacientes como “rehenes” durante el conflicto.

Desde el sindicato médico CESM se ha considerado en un comunicado que estas afirmaciones suponen un ataque injusto y un trato indigno hacia los profesionales médicos, que únicamente están ejerciendo su derecho constitucional a la huelga para defender sus condiciones laborales y el reconocimiento de la singularidad de la profesión médica.

“El término ‘rehén’ implica que alguien está utilizando de forma interesada a los pacientes, algo que es absolutamente falso y profundamente injusto para miles de médicos que cada día sostienen el sistema sanitario con su trabajo”, ha señalado.

Los representantes médicos han recordado que el conflicto actual se origina en el borrador del nuevo Estatuto Marco impulsado por el Ministerio, una norma que pretende regular las condiciones laborales de los médicos sin incorporar las principales reivindicaciones del colectivo.

Entre estas reivindicaciones se encuentran el reconocimiento de la especificidad de la profesión médica, una regulación justa de la jornada y de las guardias y un marco laboral que tenga en cuenta la responsabilidad clínica, la formación y las condiciones reales en las que ejercen los facultativos.

Desde CESM también se ha recordado que fue el propio Ministerio de Sanidad quien rompió unilateralmente las negociaciones con el comité de huelga el pasado mes de diciembre, sin que desde entonces se haya retomado un diálogo real con los representantes de los médicos.

“Los médicos no estamos utilizando a nadie. Estamos defendiendo nuestra profesión y el derecho a ejercerla en condiciones dignas”, ha retierado.

Por todo ello, los médicos mantendrán las movilizaciones convocadas en toda España hasta que el Ministerio de Sanidad abra una negociación real que permita abordar las reivindicaciones del colectivo médico.