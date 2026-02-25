Los TSS de Soria denuncian discriminación que sufren em retribución por atención continuada

Miércoles, 25 Febrero 2026 15:01

El colectivo de Técnicos Superiores Sanitarios del Área de Salud de Soria ha remitido una carta al consejero de Sanidad para denunciar la "crítica situación" que atraviesan respecto a la discriminación en cuanto a la retribución de días que se generan por atención continuada.

Los TSS (Imagen, laboratorio, anatomía patológica, radioterapia…) son un eslabón asistencial imprescindible que garantiza a los pacientes la atención continuada diaria y ante una emergencia o situación crítica realizan aquellas pruebas diagnósticas que son necesarias para conseguir un diagnóstico certero por parte de nuestros facultativos, para su posterior tratamiento; estas pruebas diagnósticas no pueden ser interrumpidas (ni si quiera en cambios de turno), salvo por seguridad de los pacientes, y muchísimo menos si su carácter es urgente, y ningún otro profesional, está capacitado para la realización de dichas pruebas, ni siquiera en casos excepcionales.

"No solo prolongamos nuestra jornada ante estas situaciones de emergencia (en las que un mismo Técnico comienza y termina un estudio determinado de un mismo paciente para no interrumpirlo o estropearlo), sino que también prolongamos dicha jornada, para trasmitirnos un cambio de información sobre el estado de los equipos, sus rutinas e incidencias, así como el estado de los pacientes que permanecerán el tiempo necesario en nuestro servicio para la correcta realización de las pruebas diagnósticas “pues somos personal sanitario”", ha señalado.

En este sentido ha denunciado que "incomprensiblemente" no perciben ningún tipo de retribución en calidad de atención continuada, pero el resto de personal sanitario que trabaja con ellos si recibe una compensación horaria, por realizar atención continuada en sus servicios a aquellos pacientes a los que, con su colaboración, los TSS realizan las pruebas diagnósticas.

Los Técnicos Superiores Sanitarios del Área de Slua de Soria han denunciado que se les ha excluido de la instrucción dictada para garantizar la continuidad asistencial en el ámbito de la atención especializada en hospitalización, unidades de cuidados críticos, urgencias y en el resto de Unidades en las que efectivamente se realice la continuidad asistencial "entendiendo incluidas, a efectos de homogeneizar su aplicación, las siguientes: quirófano, banco de sangre, paritorio, hospital de día, diálisis, rehabilitación cardíaca, endoscopias, radioterapia, radiología.”

"Esta situación discriminatoria y de agravio comparativo, ya prolongada en el tiempo, no hace otra cosa que crear malestar y generar un “conflicto colectivo” en todos los centros de Castilla y León, donde se han tomado las mismas medidas y dado las mismas instrucciones", ha lamentado.

Por ello, estos profesionales han rogado al consejero de Sanidad que solucione de forma inmediata esta situación injusta e incomprensible, incluyendo a los TSS en las instrucciones de la Gerencia Regional de Salud para recibir la compensación por atención continuada, en su medida justa.

"Porque usted es el máximo responsable en la Sanidad de Castilla y León, no continue permitiendo esta situación que menoscaba la dignidad y los derechos de determinados profesionales a su cargo; profesionales que siempre hemos estado comprometidos con la sanidad, avanzando en cuanto a técnica, tecnología y atención a los usuarios a pesar de todas las dificultades encontradas en el camino para nuestro colectivo, como la que hoy me ha llevado a escribirle esta carta", ha concluido.