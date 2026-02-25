Mañueco se compromete a que Junta asuma coste de traslado de pacientes fallecidos fuera de su provincia

Miércoles, 25 Febrero 2026 14:09

El candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, por el Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, se ha comprometido este miércoles en Soria en asumir el coste del traslado de los pacientes que fallezcan en otro centro hospitalario diferente al de su lugar de residencia.

Mañueco ha realizado este anuncio en la comparecencia, sin preguntas, realizada a la sede de la AECC en Soria, donde ha resaltado la gran labor que realizan a través de voluntarios, pacientes y familiares.

El también presidente de la Junta ha puesto de relieve en esta comparecencia el balance positivo de la última legislatura y ha puesto en valor a los candidatos del PP en Soria, “con una soriana, Rocio Lucas, al frente del éxito del sistema educativo de la Comunidad”.

Mañueco, que ha cifrado en cien millones de euros la inversión realizada esta legislatura en el hospital universitario Santa Bárbara de Soria –la segunda inversión más importante en la Comunidad-, ha reafirmado la contuinuidad del hospital Virgen del Mirón como centro socio-sanitario, un compromiso que viene repitiendo desde el año 2021.

“Cuando se produzca una situación de fallecimiento de personas en otros hospitales, el compromisos es que se pueda sufragar, se pueda costear, el trasladado por parte del Gobierno de Castilla y León”, ha resaltado.

Además ha anunciado que se pondrá en marcha el cribado del cáncer de próstata y de útero.

Actualmente el traslado de un soriano fallecido en un hospital de referencia de Burgos, Valladolid ó Salamanca, tiene un coste para las familias de entre 2.000 a 3.000 euros, en función de los kilómetros.

Fuera de la comunidad, el coste puede ser mayor, al aplicarse una normativa que obliga a que el ataúd tenga un revestimiento especial, para preservar las condiciones de salubridad.

Esta prestación fue reclamada por Soria ¡Ya! en el Parlamento regional durante esta última legislatura.

“No viajamos a los hospitales de Burgos, León, Salamanca o Valladolid por gusto, viajamos porque no nos queda otro remedio, y si por desgracia algo no va bien y el paciente fallece, lo razonable y lo justo es que la Junta asuma el viaje de vuelta, igual que asume el de ida”, señaló la procuradora por Soria, Vanessa García, en la comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León donde defendió una proposición no de ley (PNL) en la que instaba a la Junta para que sumara a la cartera de servicios del Sacyl el coste que supone trasladar a un fallecido en un hospital de otra provincia a su lugar de residencia.