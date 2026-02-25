Soria ¡YA! exige mejoras en comedores escolares y transporte escolar tras reunión con FEDAMPA

Miércoles, 25 Febrero 2026 13:48

El candidato de Soria ¡YAA! Ángel Ceña ha mantenido una reunión de trabajo con la Federación de A.M.P.A.S de centros de educación pública no universitaria de Soria (FEDAMPA Soria) para analizar los principales problemas que afectan a la educación pública en la provincia.

Uno de los asuntos centrales de la reunión ha sido la diferencia de precios en los comedores escolares dentro del propio programa de la Junta.

FEDAMPA ha denunciado que, en algunos casos, con centros situados a escasos metros y con alumnado de la misma edad que recibe el mismo menú, en escuelas infantiles de 0 a 3 años se abonan 45 euros mientras que en colegios donde también se imparte primer ciclo de infantil se pagan 94 euros.

Una situación que consideran injustificable y que genera una clara desigualdad dentro de la propia red pública.

Soria ¡YA! ha defendido que no puede mantenerse este agravio comparativo y ha reclamado una revisión inmediata del sistema para unifi car criterios y garantizar igualdad de trato a las familias.

La federación ha planteado también la necesidad de revisar el modelo de bilingüismo

En la provincia de Soria, la mayoría de centros públicos de primaria no ofrecen la posibilidad de optar por enseñanza no bilingüe, a diferencia de otras provincias de Castilla y León donde sí existe esa alternativa.

Esta falta de opción limita la libertad de elección de las familias y, según trasladaron, puede estar favoreciendo el trasvase hacia la concertada.

Soria ¡YA! ha estimado en un comunicado que la libertad de elección debe ser real y no teórica, y que la planifi cación educativa no puede aplicarse de forma distinta según la provincia.

FEDAMPA ha reclamado un plan integral de inversiones en infraestructuras educativas, dado que prácticamente todos los centros de infantil y primaria de la provincia requieren actuaciones.

Han insistido en mejorar la coordinación entre Soria ¡YA!. ayuntamientos y Junta para evitar retrasos prolongados y actuaciones parciales que no resuelven los problemas estructurales.

Soria ¡Ya! ha respaldado esta demanda y ha señalado que la inversión en educación pública no puede aplazarse año tras año sin consecuencias.

La federación ha pedido extender el servicio de comedor a la ESO y Bachillerato, ya que actualmente las becas fi nalizan en primaria, dejando sin cobertura a familias que siguen necesitando apoyo entre los 12 y los 18 años, una demanda que Soria ¡YA! entiende como necesaria en el apoyo a las familias.

Asimismo, han solicitado cambiar el modelo de adjudicación de los contratos, reduciendo el tamaño de los lotes para facilitar la participación de empresas más pequeñas, priorizar la comida de proximidad y recuperar las cocinas in situ. También han reclamado la actualización de la guía alimentaria que rige estos contratos, vigente desde 2005.

Soria ¡Ya! ha manifestado su apoyo a estas propuestas y ha defendido que el servicio de comedor debe entenderse como una política educativa y social, no únicamente como una prestación logística.