Las empresas de Soria refuerzan su superávit comercial con Estados Unidos en 2025

Miércoles, 25 Febrero 2026 15:29

Las empresas de la provincia de Soria han consolidado en 2025 su posición en el mercado estadounidense, ampliando su saldo comercial positivo con Estados Unidos, en un ejercicio marcado por la volatilidad regulatoria y la incertidumbre en materia arancelaria.

Según los datos recogidos hasta noviembre de 2025 por la Cámara de España a través de la Agencia Tributaria, el saldo comercial de Soria con Estados Unidos alcanzó los 3,175 millones de euros a favor, frente a los 2.068.000 euros registrados en 2024.

Las exportaciones sorianas a Estados Unidos -con especial protagonismo del sector agroalimentario, el farmacéutico y de los componentes de automoción- alcanzaron en 2025 los 4,846 millones de euros, mientras que las importaciones desde el mercado norteamericano (principalmente componentes industriales y tecnología) se situaron en 1,671 millones de euros.

Este comportamiento deja una tasa de cobertura del 290,06%.

En comparación con 2024, las exportaciones a Estados Unidos crecieron (a pesar del incremento de aranceles), un 31 por ciento en valor y un 20 por ciento en el número de operaciones, las importaciones descendieron, un 17,4 por ciento en valor y un 2,4 por ciento en el número de operaciones y el superávit se amplió, según la información facilitada por la Cámara de Soria.

Sin embargo, el número de operaciones comerciales desde la provincia y el volumen en millones de euros es muy superior con otros países de la Unión Europea, como Alemania, Italia, Francia, Portugal y Bélgica, además de otros como Reino Unido, Marruecos, Eslovaquia o México, entre otros.

Este balance comercial de Soria con Estados Unidos se produce en un contexto internacional complejo.

Tal y como recoge la Cámara de España en su nota de análisis sobre la situación arancelaria entre la Unión Europea y Estados Unidos (23 de febrero de 2026), el principal factor de riesgo para la actividad exportadora no es tanto el nivel arancelario puntual como la incertidumbre regulatoria.

El marco político alcanzado entre la UE y EE. UU. en agosto de 2025 estableció un arancel de referencia del 15% para la mayor parte de los productos europeos exportados al mercado estadounidense, con determinadas excepciones sectoriales.

Sin embargo, la reciente anulación por el Tribunal Supremo de EE. UU. de la base jurídica utilizada para imponer aranceles globales y la posterior adopción de un arancel temporal del 15% han abierto una nueva fase de inseguridad jurídica y operativa.

Para sectores estratégicos en Soria, como el agroalimentario o los componentes de automoción, esta situación obliga a reforzar la planificación y la gestión de riesgos comerciales.

A nivel nacional, Estados Unidos representa en torno al 4–5% de las exportaciones españolas de bienes, lo que limita el impacto macroeconómico agregado. No obstante, a nivel territorial y sectorial, la exposición puede ser significativa.

En el caso de Soria, el superávit comercial con EE. UU. demuestra que el mercado norteamericano es relevante para algunas empresas y actividades. Por ello, cualquier cambio en las condiciones de acceso —aranceles, exenciones o medidas sectoriales específicas— puede afectar de manera directa a márgenes, precios y competitividad.

Desde la Cámara de Comercio de España se señala que en el actual escenario, resulta clave que las empresas revisen contratos con clientes y distribuidores en EE. UU., incorporando cláusulas de revisión de precios vinculadas a cambios arancelarios; analicen su exposición por producto y código arancelario, identificando posibles riesgos regulatorios; refuercen la planificación financiera ante posibles escenarios de tensión comercial y avancen en la diversificación de mercados, manteniendo su presencia en EE. UU. pero reduciendo dependencias excesivas.

Las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos deben basarse en la estabilidad, el cumplimiento de los compromisos adquiridos y el respeto a las reglas del comercio internacional. En línea con la postura comunitaria, resulta esencial evitar cambios unilaterales que incrementen la volatilidad y dificulten la planificación empresarial.

“El comportamiento de las empresas de Soria en 2025 demuestra su capacidad de adaptación y competitividad en un entorno global exigente. El escenario de 2026 exigirá prudencia estratégica, gestión activa del riesgo y visión a medio plazo para preservar y reforzar esta posición”, ha subrayado el presidente de la Cámara de Comercio, Alberto Santamaría.