Soria ¡Ya! denuncia que su exclusión de debates electorales "es nuevo maltrato a Soria"

Lunes, 16 Febrero 2026 13:00

Soria ¡Ya! ha denunciado que la decisión de la Junta Electoral de Castilla y León de impedir su participación en los debates electorales "es poco democrática, limita la pluralidad y supone un nuevo maltrato a Soria".

La formación ha recordado además que, junto a UPL, ya ha interpuesto recurso ante la Junta Electoral Central contra esta resolución.

La Junta Electoral de Castilla y León ha justificado la exclusión alegando que Soria ¡YA! y UPL no cuentan con grupo propio en las Cortes de Castilla y León.

Sin embargo, ambas formaciones consideran que esta interpretación ignora la realidad política de la XI Legislatura, en la que UPL y Soria ¡YA! constituyeron grupo parlamentario propio con seis procuradores, tal y como consta en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León de 12 de abril de 2022.

Ceña ha recordado que el artículo 31 bis de la Ley Electoral de Castilla y León establece como requisito para participar en los debates contar con grupo parlamentario propio, sin exigir porcentajes mínimos de voto ni condiciones adicionales.

En el recurso presentado ante la Junta Electoral Central el pasado viernes, sorianos y leoneses solicitaron la nulidad de la resolución y el reconocimiento del derecho a participar en los debates en condiciones de igualdad.

Asimismo, el cabeza de lista de Soria ¡Ya! ha considerado que "están silenciando la voz de los sorianos".

A su juicio, excluir del principal espacio de confrontación política a la fuerza mayoritaria en la provincia reduce la pluralidad y deja fuera a una realidad territorial concreta.

"No es un castigo a un partido, es un nuevo maltrato a Soria", ha afirmado.

Ceña ha advertido de que, sin Soria ¡Ya!, el debate a tres se centrará en lo de siempre: ruido, polarización, confrontación en clave nacional y lucha partidista entre PP, PSOE y VOX. «Hablarán de sus batallas nacionales y de sus líderes, pero no de los problemas reales de Soria, que no son los mismos que los del resto de la comunidad».

Desde Soria ¡Ya! se ha insistido en que la provincia tiene una realidad demográfica, económica y territorial específica que necesita voz propia.

"Si Soria no está en el debate, su realidad no estará en el debate", ha reiterado Ceña.

"El único partido estrictamente provincial, que no está sujeto a órdenes de una sede en Madrid, es el que puede trasladar con claridad los problemas, necesidades y reivindicaciones propias de Soria. Excluirnos es, en la práctica, invisibilizar a la provincia", ha denunciado..

La formación sorianista ha estimado que la decisión transmite un mensaje preocupante: que solo pueden hablar los de siempre.

"Cuando a las fuerzas nuevas se les ponen obstáculos para participar en igualdad de condiciones, el mensaje es que solo pueden intervenir quienes forman parte del reparto tradicional de poder, es decir PP, PSOE y VOX. Eso es profundamente antidemocrático", ha señalado Ceña.

Soria ¡Ya! ha insistido que seguirá defendiendo su derecho a participar en el debate y que no renunciará a que la provincia tenga voz en igualdad de condiciones.

"Nuestro compromiso no es con unas siglas, sino con que Soria y los sorianos tengamos la visibilidad y el peso político que nos merecemos", ha apuntado.