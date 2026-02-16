Soria amanece un día más con tres puntos del Duero con alerta roja

Lunes, 16 Febrero 2026 09:07

El río Duero en su paso por la provincia mantiene una jornada más su preocupante situación, por desbordamientos, con tres puntos declarados en alerta roja por la Confederación Hidrográfica del Duero.

https://www.saihduero.es/risr/datos-tiempo-real

La CHD recoge a primera hora de este lunes 16 de febrero tres alertas rojas en el río Duero en la provincia.

El primero de ellos se encuentra en la salida del embalse de la Cuerda del Pozo, con un caudal de 113,89 metros cúbicos por segundo

El segundo se encuentra en Gormaz, con 243,62 metros cúbicos por segundo; y el tercero en Navapalos, con 322, 33 metros cúbicos por segundo.

Además la CHD tiene en alerta amarilla otros tres puntos: dos en el río Duero, en Almazán (181,36 metros cúbicos/segundo) y Garray (117,62 metros cúbicos/segundo) y uno en Osma, en el río Ucero (51,88 metros cúbicos/segundo).

El embalse de la Cuerda del Pozo estça actualmente al 88,8 por ciento de su capacidad de agua.

La salida media de agua es de 110 metros cúbicos por segundo y la entrada media, de 112,7 metros cúbicos por segundos, según los datos publicados por la CHD.

La provincia de Soria estará un día con precipitaciones, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología