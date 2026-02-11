FOES pide compromisos "firmes" a los partidos ante deterioro de Soria y provincia

Miércoles, 11 Febrero 2026 13:26

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) ha hecho público su documento de demandas empresariales ante las elecciones autonómicas, en el que analiza la evolución de la provincia de Soria desde 2022 y traslada a los partidos políticos que concurren a las elecciones en Castilla y León la necesidad de asumir compromisos claros, concretos y ejecutables con el territorio.

Según los datos recogidos en el documento, la provincia ha perdido empresas y autónomos durante la legislatura, el mercado laboral se ha envejecido de forma acelerada y las dificultades para cubrir puestos de trabajo afectan ya de manera directa a la competitividad y a las posibilidades de crecimiento de las empresas.

FOES advierte de que, pese al esfuerzo del tejido empresarial y al buen comportamiento de algunos indicadores como las exportaciones, la situación estructural ha empeorado: falta de relevo generacional, escasez de mano de obra, problemas de acceso a la vivienda, brecha digital, deterioro de servicios públicos y ausencia de políticas autonómicas eficaces para territorios con baja densidad de población.

En este contexto, la organización empresarial ha subrayado que la despoblación es la causa principal de la mayoría de los problemas que sufre la provincia, y no un fenómeno aislado. La falta de población, y con ello la falta de trabajadores, impacta directamente en la actividad económica, el empleo, la viabilidad de las empresas, la prestación de servicios públicos y la capacidad de atraer inversión y talento.

Por ello, FOES ha insistido en un comunicado en que no es posible abordar los problemas de Soria sin situar la despoblación en el centro de la acción política, actuando de forma decidida sobre las causas económicas y territoriales que la provocan.

“La despoblación es la causa de fondo de los problemas que arrastra la provincia. Combatirla exige decisiones económicas valientes y políticas diferenciadas, no solo planes o declaraciones”, ahn reiterado desde FOES.

El documento presentado no se limita a un diagnóstico general, sino que incluye medidas sectoriales muy concretas, elaboradas desde la realidad diaria de cada actividad económica.

Propuestas específicas

En él se recogen propuestas específicas para sectores clave como comercio, construcción, hostelería y turismo, transporte, porcino, atención a la dependencia, gimnasios o transporte de viajeros, con el objetivo de garantizar su viabilidad y competitividad en un territorio con especiales dificultades estructurales.

Asimismo, FOES plantea demandas directamente vinculadas a las competencias autonómicas, entre ellas una Ley Autonómica de Despoblación, la conversión del Plan Soria en Programa Territorial de Fomento, la aplicación real de discriminación positiva, la descentralización de infraestructuras estratégicas, políticas activas de suelo industrial, vivienda, sanidad y servicios públicos, refuerzo de estudios universitarios, así como el reconocimiento de Soria como territorio piloto autonómico.

La organización empresarial ha recordado que muchas de estas demandas se repiten legislatura tras legislatura sin haber sido atendidas, lo que está contribuyendo al debilitamiento progresivo del tejido empresarial y del propio territorio.

FOES ha concluido haciendo un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que incorporen estas demandas en sus programas electorales, advirtiendo de que Soria no puede seguir esperando si se quiere garantizar su futuro económico y social.