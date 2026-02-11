Las administraciones piden máxima prudencia para celebración de Jueves Lardero y carnavales

Miércoles, 11 Febrero 2026 13:02

Subdelegación del Gobierno y Ayuntamiento de Soria han reiterado que el objetivo común, ante la celebración de los carnavales y el Jueves Lardero, es compatibilizar fiesta y seguridad, con especial protección a la juventud.

Por ello han recomendado no acercarse a los ríos por las inundaciones y a las zonas arboladas por el viento que podría hacer caer algún árbol o alguna rama.

La Subdelegación ha hecho extensivas estas recomendaciones de seguridad a todas las localidades ribereñas en las que también se celebra el Jueves Lardero y los carnavales.

La Junta Local de Seguridad se ha reunido hoy en el Ayuntamiento de Soria para coordinar el operativo de prevención y respuesta con motivo del tradicional Jueves Lardero y de la programación de Carnaval.

La sesión ha contado con la copresidencia del subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, y del alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez.

Han asistido la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, así como representantes de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Bomberos de Soria.

El encuentro ha fijado como prioridad un mensaje claro a los jóvenes que participen en Jueves Lardero en espacios públicos: máxima prudencia y especial atención en zonas próximas a cauces.

El dispositivo recuerda que los entornos de río no resultan adecuados para concentraciones en el contexto actual, y que existe riesgo añadido en áreas con arbolado por posible caída de ramas o árboles cuando se registran rachas de viento.

La Junta Local de Seguridad también ha acordado vigilancia específica en locales y puntos de venta para impedir el acceso de alcohol a menores de edad. El operativo incluirá inspecciones en tramos horarios de mayor afluencia juvenil y recordatorio expreso a titulares de establecimientos sobre su responsabilidad legal. Esta línea de trabajo ya formó parte de la coordinación de años anteriores en Soria.

En relación con el Carnaval, el acto con mayor previsión de asistencia será el desfile del sábado, con salida en la plaza de Mariano Granados y llegada a la plaza Mayor. Para ese tramo y para las franjas previas y posteriores, el plan incorpora un refuerzo de Policía Nacional en coordinación con Policía Local, con apoyo del resto de servicios de seguridad y emergencias. La programación municipal sitúa además en primer plano el pregón-concierto de Jueves Lardero en San Clemente y el conjunto de actividades de calle de viernes a martes.

La organización del Entierro de la Sardina del martes mantiene el recorrido urbano entre Mariano Granados y plaza Mayor, con quema posterior en el centro de la ciudad. Ese diseño elimina el descenso al río y concentra el cierre festivo en un entorno totalmente urbano.

Previsiones meteorológicas

En el apartado meteorológico, la previsión para mañana en Soria apunta a nubosidad baja y viento, con temperaturas en torno a 9/3 ºC.

Para el conjunto del Carnaval, el escenario más probable marca lluvia ocasional el viernes, episodio de lluvia y nieve el sábado con ambiente frío, y condiciones más estables entre domingo y martes, con ascenso térmico progresivo. La previsión se revisará de forma continua en función de la evolución real.

Además, se mantienen avisos en la Ibérica de Soria por deshielo y por viento en el tramo de jueves, con rachas que pueden alcanzar 80 km/h. La Junta Local de Seguridad recomienda consultar los canales oficiales antes de cada desplazamiento y atender las indicaciones de los servicios públicos durante todos los actos.

Precaución también en los pueblos ribereños

La Subdelegación del Gobierno pide también máxima prudencia para Jueves Lardero y Carnaval en los municipios con mayor riesgo por crecidas.

El subdelegado ha recordado que la Junta de Castilla y León activó en Soria la situación 2 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de Castilla y León (INUNCYL) y comunicó situación de nivel naranja a El Royo, Garray, Soria, Los Rábanos, El Cubo de la Solana y Vinuesa.

A esta situación se suma la afección reciente en otros puntos de la provincia: el Duero se desbordó en Salduero y se notificaron niveles de alta vigilancia en el Ucero a su paso por Osma. Además, el sistema oficial de aforos en tiempo real de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene seguimiento continuo en estaciones sorianas del Duero y del Ucero, entre ellas la salida del embalse de La Cuerda del Pozo, Garray-Soria, Gormaz, Navapalos y Osma.

Por este motivo, las recomendaciones para los actos festivos en la calle son evitar riberas, pasos inundables, pasarelas y zonas bajas próximas a los cauces, sobre todo en los municipios con incidencias en los últimos días. También conviene extremar el cuidado en parques y zonas arboladas por riesgo de caída de ramas o árboles, en especial tras episodios de lluvia intensa y suelos muy húmedos.

En paralelo, los cuerpos policiales mantendrán control específico también en la provincia sobre la venta y el consumo de alcohol por menores durante las celebraciones.