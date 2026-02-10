Mario Calonge encabeza candidatura de Podemos Alianza Verde en Soria

Mario Calonge encabezará la candidatura de Podemos y Alianza Verde a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.

La formación morada ha presentado esta tarde en su sede a las personas que integrarán esta candidatura, que estará encabezada por el concejal del Ayuntamiento de Ólvega, Mario Calonge, trabajador en la industria agroalimentaria

La candidatura se completa con Patrocinio Hernández, administrativa en el Sacyl; Jorge Ramiro, técnico de informática en el Campus de Soria y que fue cabeza de lista en las autonómicas de 2022; Marisa Muñoz, exconcejala en el Ayuntamiento de Soria; y Nicasio Martínez, sindicalista, actor y director teatral y actualmente concejal en el Ayuntamiento de Alconaba.

Como suplentes se han incluido a María José Marco, economista; Alberto Sanz, funcionario, escritor y músico; e Isabel Hernández, simpatizante de Podemos.

Calonge ha resaltado que encaran las elecciones autonómicas “con fuerza y con ganas”, para ofrecer un proyecto político que garanticen los servicios públicos en toda la provincia de Soria, además del acceso a la vivienda para los trabajadores en el medio rural; la defensa de los intereses reales de los profesionales del campo y el respeto al medio ambiente, poniendo en el centro a las personas.

En cuanto a expectativas, Calonge ha subrayado que tienen todas las del mundo y acuden a las elecciones para ganarse el voto de los habitantes de la provincia.

“Creo que haremos unas propuestas atractivas para la provincia de Soria y la ciudadanía”, ha recalcado.

Calonge que los 40 años de gobiernos de la derecha en la Comunidad ha perjudicado mucho a los trabajadores y a la provincia de Soria, como reflejan los datos demográficos y económicos.