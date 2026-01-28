La nieve impide traslado en transporte escolar a diez alumnos de Soria

Miércoles, 28 Enero 2026 19:52

Diez alumnos de la provincia no han podido este miércoles asistir a clase al no poder trasladarse en el transporte escolar debido a la nieve.

Estos diez alumnos tenían que trasladarse a centros educativos de Soria y Pinares en tres rutas de transporte escolar, según ha informado la Delegación Territorial de la Junta en Soria.

La ruta Santa Cruz de Yanguas- Los Campos- Soria (IES Politécnico) no se ha podido realizar por nieve. y se han visto aafectados tres alumnos.

La ruta El Royo - Derroñadas- Pedrajas- Golmayo (CEIP Gerardo Diego) no se ha podido realizar por hielo en la carretera y se han visto afectados cinco alumnos.

La ruta Muriel de la Fuente- Muriel Viejo- Fuentecantales-Vadillo- Casarejos (CRA Pinares Sur). mo se ha podido realizar tampoco y se han visto afectados dos alumnos.

Además, por no poder garantizar la seguridad de trabajadores y visitantes, no han.podido abrir estos centros anexos del Museo Numantino: Ambrona, Tiermes, San Baudelio, Uxama y Numancia.