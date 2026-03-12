El socialista Martínez pide "vacunarse contra el olvido" en Soria

Jueves, 12 Marzo 2026 14:22

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta por Soria, Carlos Martínez, ha pedido "vacunarse contra el olvido" y ha insistido en que a Soria "le va mejor con el PSOE".

Martínez ha visitado estos días la recuperación paisajística de la antigua planta depuradora de la ciudad acompañado por Josep Puxeu, quien fuera secretario de Estado de Medio Rural y Agua en el Gobierno de España cuando se declaró de interés general y actual representante de la industria alimentaria en Europa.

Martínez, ha defendido la necesidad de apostar por “la política útil, la gestión y la coordinación entre instituciones para asegurar el desarrollo de la provincia y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”.

“Hoy vemos cómo este espacio recuperado es utilizado por los ciudadanos para el deporte y el ocio y es un reclamo turístico y cultural, lo que demuestra que las decisiones políticas tomadas a tiempo y bien ejecutadas mejoran la calidad de vida. Este proyecto simboliza que transformar y modernizar una ciudad es posible cuando hay visión y compromiso, y que ese mismo camino puede servir para impulsar el futuro de Castilla y León”.

Durante la visita al entorno recuperado del Duero, Martínez ha recordado que la nueva depuradora y la regeneración de este espacio son un ejemplo de cómo las decisiones políticas tomadas a tiempo y el trabajo conjunto permiten transformar las ciudades.

“El primer paso fue lograr la declaración de interés general de la infraestructura. Ese impulso institucional abrió la puerta a una inversión estratégica que hoy permite a Soria ganar calidad de vida, recuperar su patrimonio natural y mirar al futuro con ambición”, ha señalado.

El candidato socialista ha insistido en la importancia de “vacunar Soria contra el olvido” con proyectos reales, planificación y compromiso.

“Gestionar significa tomar decisiones, coordinar administraciones y defender inversiones que cambien la vida de la gente. Cuando se trabaja con visión y cooperación institucional, los resultados llegan y la ciudad avanza”, ha afirmado.

Estas acciones encajan en su modelo de territorializar las inversiones dentro del marco de dos leyes esenciales de la Ley de Ordenación Territorial y la Ley de Despoblación.

Por su parte, Josep Puxeu ha subrayado que el desarrollo de territorios como Soria requiere apostar por infraestructuras modernas que generen oportunidades y bienestar.

“Planificar con visión es clave para garantizar posibilidades de futuro en ciudades y regiones que necesitan impulso y atención”, ha apuntado.

Martínez ha concluido destacando que el modelo aplicado en la capital puede servir de referencia para el conjunto de la Comunidad y ha indicado que “con el PSOE a Soria le ha ido mejor siempre”. “

Soria ha demostrado que cuando se gestiona con ambición y no con soberbia e indiferencia las cosas pasan. A Soria le irá mejor si Castilla y León funciona mejor, y Castilla y León funcionará mejor con un proyecto que priorice a las personas y al territorio”, ha finalizado.