Tres promesas sorianas participan en Campeonato de España de Atletismo Short Track

Jueves, 12 Marzo 2026 15:46

Tres promesas del atletismo soriano participarán este próximo fin de semana en Antequera en el Campeonato de España de Atletismo Short Track en la categoría sub-18.

En dicho campeonato los tres atletas sorianos lucharán por conseguir una medalla y superar sus respectivas marcas.

Diego Valero de Miguel, del Atletismo Politécnico, participará en la distancia de los 800 metros, y acude con una marca de 1.57.52

En salto de altura se cuenta con el atleta del Atletismo Numantino, Julio Agudo Sanz, que acredita un salto de 1.89 metros como mejor marca de esta temporada.

En salto con pértiga la representación soriana corre a cargo de Lucía Tosar Baena, enrolada esta temporada en el Bidezabal Durango AT, que llega a este campeonato con un mejor salto con pértiga de 3.35 metros.