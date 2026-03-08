David José Pineda se cuelga cuatro medallas en Mundial Virtus

David José Pineda se ha colgado cuatro medallas en Ourense en el mundial Virtus Short Track para personas con discapacidad intelectual

La competición, organizada por Virtus , Federación internacional del deporte para personas con discapacidad intelectual, junto con la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual ( FEDDI ), ha contado con la participación de 113 deportistas y 51 técnicos procedentes de 11 países: España, Bulgaria, Francia, Italia, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia, Turquía, Ucrania, y un equipo neutral que ha competido bajo la denominación establecida por Virtus.

El atleta soriano ha cerrado su participación en el mundial colgándose cuatro medallas: dos de oro en las pruebas de 200 ml 6 4-x400 ml y dos de plata en el 60 ml y el 4x200.

Pineda se ha proclamado campeón del mundo en el relevo 4x400, con récord mundial del equipo español.

Además ha sido también campeón del mundo con una marca de 21.76 en el 200ml, lo que supone un nuevo récord mundial de la prueba.

Este campeonato ha vuelto a situar a España como sede de una gran competición internacional Virtus, tras el éxito del Mundial de Futsal organizado por FEDDI en Torrevieja.

El Mundial llega después del gran papel del equipo español en el Europeo de Atletismo Short Track celebrado en marzo de 2025 en Espoo (Finlandia), donde España sumó 13 medallas y firmó un meritorio 4º puesto en el medallero.