Las Escolapias, de Soria, ganador por partida doble en certamen "Lectura en Público"

Jueves, 12 Marzo 2026 16:22

El centro educativo Santa Teresa de Jesús, las Escolapias de Soria, tendrán representación por partida doble en la fase regional del certamen “Lectura en Público”.

La actividad ‘Lectura en Público’ ha alcanzado este año su décima edición en Soria, en el salón de actos del IES Castilla.

Esta actividad educativa sirve no sólo para que el alumno se exprese mejor, sino también para que adquiera el hábito y el gusto por la lectura. Además, complementa los planes de lectura obligatorios para todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos.

La convocatorai pretende afianzar a los alumnos en su seguridad, competencia y confianza a la hora de hablar delante de público, ya sea en clase o en otro auditorio.

Está demostrado que leer en voz alta mejora la expresión oral de los alumnos y los acostumbra también a escuchar.

El Certamen ha contado un año más con dos categorías: la Categoría A, para alumnado de 5º y 6º curso de Educación Primaria, y la Categoría B, para el alumnado de 3º curso de ESO.

El 11 de marzo han participado once centros educativos pertenecientes a la Categoría A: CEIP ‘María Eugenia Martínez del Campo’, CEIP ‘Gerardo Diego’, CEIP ‘Manuel Ruiz Zorrilla’, CRA ‘Pinares Sur’, CC ‘Santa Teresa de Jesús’, CC ‘Trilema’, CC ‘Nuestra Señora del Pilar’, CEIP ‘Los doce Linajes’, CEIP ‘Santo Cristo de las Maravillas’, CC ‘Calasancio’ y CEIP ‘Las Pedrizas’.

El jurado ha decidido que el mejor equipo ha sido el presentado por el colegio de Las Escolapias, que el martes 21 de abril disputarán en Valladolid, en el centro cultural Miguel Delibes, la final de la fase regional.

La mejor alumna es esta categoría ha sido Emma Pascual de pedro, del CEIP Manuel Ruiz Zorrilla, de El Burgo de Osma.

El 12 de marzo han acudido a la cita ocho centros educativos pertenecientes a la Categoría B: IES ‘Antonio Machado’, IES ‘Castilla’, IES ‘Virgen del Espino’, IES ‘Margarita de Fuenmayor’, CC ‘Santa Teresa de Jesús’, CC ‘Trilema’, CC ‘Calasancio’ y CC ‘Nuestra Señora del Pilar’.

El jurado ha decidido que el mejor equipo ha sido el presentado también por Las Escolapias de Soria, que disputarán la fase regional, también en Valladolid, el 21 de abril.

El mejor alumno en lectura en público ha sido Lauren Costalago, del Instituto Antonio Machado, de Soria.

Cada centro ha participado con un equipo por categoría, compuesto por cinco alumnos titulares y cinco suplentes.

Los equipos han leido un fragmento o texto de una obra narrativa (novela o cuento) de Roald Dahl, autor de obras como ‘Matilda’ o ‘Charlie y la fábrica de chocolate’.

El jurado ha valorado las actuaciones de cada equipo teniendo en cuenta varios criterios entre los que se encuentran la articulación y dicción, la fluidez, el ritmo y la entonación, la expresividad, el volumen, la adecuación del ritmo y la distribución del tiempo