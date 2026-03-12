CCOO condena presunto asesinato machista en incendio de Miranda de Ebro

Jueves, 12 Marzo 2026 14:49

Ante el presunto crimen machista que ha acabado con la vida de tres mujeres en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, CCOO ha denunciado la persistencia de las violencias contra las mujeres, que son la manifestación más extrema y cruel de la desigualdad entre mujeres y hombres, una quiebra intolerable en nuestras sociedades democráticas.

Hoy el sindicato se ha concentrado para condenar el presunto asesinato machista en el incendio de un edificio de Miranda de Ebro (Burgos), que le ha costado la vida a tres mujeres y han resultado heridas cuatro personas, entre ellas, dos menores.

La Secretaria General de CC.OO. de Soria, María Enciso, ha expresado su más rotundo rechazo a la violencia machista, exigiendo el compromiso de los gobiernos para erradicar este gravísimo problema social.

“Toda nuestra exigencia a los poderes públicos” para lograr medidas eficaces en la prevención, la educación, la asistencia y la reparación a las mujeres. Además, en vísperas de las elecciones autonómicas, insta a la ciudadanía a que valore las propuestas electorales que contemplan medidas para terminar contra la violencia de género.

La sindicalista ha denunciado “el avance de los discursos negacionistas, que amenazan las políticas de igualdad” contra los que toda la sociedad tiene que reaccionar.

Además ha advertido que "no se puede negar un problema gravísimo” y que este terrible hecho nos recuerda que tenemos que seguir luchando para “terminar con el feminicidio”.

Por último, la secretaria general ha recordado que CCOO pone al servicio de las mujeres que sufren violencia machista “todas sus herramientas y estructura”, para que ninguna esté sola, “ni dentro ni fuera del trabajo”.

El Ministerio de Igualdad, junto a las Delegaciones, las Subdelegaciones del Gobierno de España y las Direcciones Insulares de la Administración General del Estado, han trasladado su más rotunda condena por el asesinato por violencia de género de Dolores de 58 años en Miranda de Ebro (Burgos) el 10 de marzo y han reiterado su más sentido pésame a sus familiares y amistades.

Con este terrible asesinato son 11 las mujeres asesinadas a manos de su pareja o expareja en 2026.

Desde 2003, son ya 1.354 las mujeres que han sido asesinadas por violencia de género.

Desde 2013, son 67 los niños y niñas asesinadas por violencia de género contra su madre y 514 el número de niñas y niños huérfanos por violencia de género en España.

"Como sociedad democrática, no podemos tolerar ningún tipo de violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. La violencia machista es una violencia estructural, sustentada en la discriminación sexista, la desigualdad y el desequilibrio en las relaciones de poder entre mujeres y hombres. La violencia contra las mujeres y niñas vulnera sus derechos fundamentales a la vida, a la libertad, a la integridad física y moral, a la igualdad y a la dignidad", ha reiterado la Subdelegación.