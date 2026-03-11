Lucas resalta que debate televisivo demuestra que Mañueco es única opción para gobernar

Miércoles, 11 Marzo 2026 14:29

La candidata del PP por Soria a las Cortes regionales, Rocío Lucas, ha resaltado que Alfonso Fernández Mañueco ha demostrado en el segundo y último debate televisivo que es la única opción real para gobernar Castilla y León.

Lucas ha estado respaldada hoy por la portavoz del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha mantenido un encuentro con afiliados y simpatizantes donde ha valorado la situación por la que atraviesa el país por culpa del gobierno socialista de Pedro Sánchez.

Lucas, acompañada de su candidatura, ha destacado que Alfonso Fernández Mañueco demostró ayer en el debate que es la única opción real de gobierno en Castilla y León, porque fue el único candidato con propuestas para mejorar el futuro de los ciudadanos, mientras que los otros dos son candidatos a pasar cuatro años en la oposición.

Mañueco planteó propuestas de bajada de impuestos, de acceso a la vivienda, de mejora de la Sanidad en el ámbito rural y en el urbano, de mejoras para facilitar el trabajo de agricultores y ganaderos, de alternativas para los jóvenes y servicios para familias y mayores.

Enfrente únicamente se vió a dos candidatos a permanecer en la oposición, con una visión negativa de la Comunidad, incapaces de plantear propuestas y únicamente dedicados a criticar la gestión de quien saben es la verdadera opción de gobierno en Castilla y León, ha señalado.

Lucas ha apuntado que “tienen asumido el rol de la oposición donde se encuentran cómodos y así evitar la responsabilidad de gobernar y responder ante los ciudadanos. Mañueco demostró que el lema del PP es real y ofreció certezas, proyecto y firmeza, así como un futuro optimista para CyL que permita situarla entre las tres mejores de España".