La Coral de Soria canta en el décimo aniversario de ASOEM

Miércoles, 11 Marzo 2026 14:45

La Coral de Soria ofrecerá el próximo sábado 14 de marzo a las 20:00 horas un concierto en el Aula Magna Tirso de Molina, dentro del acto organizado por la Asociación de Esclerosis Múltiple de Soria (ASOEM) con motivo de su décimo aniversario.

La actuación estará dirigida por Marta López Condado y contará con Rubén Romero Pascual al piano.

El programa musical propone un recorrido por distintos estilos del repertorio coral, combinando música sacra contemporánea, piezas de tradiciones musicales internacionales y fragmentos de ópera y zarzuela.

Entre las obras que podrán escucharse se encuentran composiciones como Ubi Caritas de Ola Gjeilo, el espiritual estadounidense Bring Me Little Water, Silvie o el célebre Coro de esclavos hebreos de Nabucco de Giuseppe Verdi.

Fundada en 1976, la Coral de Soria celebra este año su 50 aniversario.

A lo largo de estas cinco décadas la agrupación se ha consolidado como una de las formaciones corales de referencia en la vida cultural de la ciudad y de la provincia, participando en conciertos, encuentros corales y diversas iniciativas culturales dentro y fuera de Soria.

En la actualidad la coral está formada por 64 integrantes.

La agrupación está presidida por Nacho García y dirigida musicalmente por Marta López Condado, quienes coordinan el trabajo artístico y organizativo de la formación.

En este sentido, la coral hace también un llamamiento a personas interesadas en el canto coral a sumarse al proyecto, especialmente voces masculinas. Además, la agrupación quiere impulsar la incorporación de voces blancas de entre 8 y 18 años, con el objetivo de asegurar el relevo generacional y la continuidad de la tradición coral en la ciudad.

El concierto ha sido organizado por la Asociación de Esclerosis Múltiple de Soria (ASOEM), entidad que desde hace diez años trabaja en la provincia ofreciendo apoyo, orientación y actividades para personas afectadas por esclerosis múltiple y sus familias.

A través de iniciativas de sensibilización, actividades sociales y encuentros culturales, la asociación busca dar visibilidad a la enfermedad y fortalecer la red de apoyo para quienes conviven con ella.

El recital del 14 de marzo se enmarca dentro de los actos organizados por ASOEM para conmemorar su décimo aniversario y reunirá música y participación cultural en una cita abierta al público en el Aula Magna Tirso de Molina.

