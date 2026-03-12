Dos cofradías conmemoran su 75 aniversario en Semana Santa de Soria

Jueves, 12 Marzo 2026 17:45

La Semana Santa de Soria llega este año a finales de marzo coincidiendo con la celebración del 75 aniversario de dos de sus cofradías.

El presidente de la Hermandad de Cofradías de la Semana Santa de Soria, Daniel Madrid, ha presentado el programa oficial de la próxima edición

Este año se celebran dos conmemoraciones: el 75 aniversario de la cofradía de la Oración en el Huerto y también de la cofradía de la Soledad.

El pregón de Semana Santa será el 28 de marzo, a las 20:45 horas, en la iglesia de El Salvador y correrá a cargo de Chiara De Lucas, hermana de la cofradía de la Flagelación del Señor, y a continuación, la Coral de Soria ofrecerá un concierto.

El viernes 27 de marzo, Viernes de Dolores, se celebrará a las ocho de la tarde, desde el convento de las Madres Carmelitas, el “Iter Orandi”, camino de oración, de la cofradía de la Oración en el Huerto.

Madrid ha resaltado que la línea argumental de las conmemoraciones se centra en realizar recopilaciones, exposiciones, charlas y conferencias, y la nota litúrgica.

Al hilo de aniversarios, se ha realizado la exposición de carteles, para que parte de la temática sea en torno a estas dos cofradías.

Está en marcha la exposición memorial Valentín Guisande.

Casi 70 trabajos individuales y cuatro colecciones se reflejarán en exposición del concurso fotográfico de Semana Santa.

Madrid ha subrayado que la participación en torno a la Semana Santa soriana y las actividades que desarrollan las cofradías sigue creciendo.

“La salud es buena. Las cofradías dan cuenta de que las convocatorias que realizan son bien respondidas”, ha resaltado.

Además se sigue trabajando en proceso para conseguir declaración como fiesta de interés turístico nacional, con la vista puesta en que el reconocimiento sea una realidad en los próximos años.

El número de cofrades está en torno a los 2.300, con un millar que participan de forma activa en procesiones.

En cuanto al turismo, Madrid ha señalado que desde el Jueves Santo se nota la repercusión en la hostelería.

El concierto homenaje a Fernando Ucar será el domingo 22 de marzo.