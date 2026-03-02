Los juzgados de Instrucción tienen palabra para retirada de vehículos decomisados en Los Royales

Lunes, 02 Marzo 2026 16:14

La Guardia Civil se ha puesto en contacto con los juzgados de Instrucción de Soria para que dé respuesta a las demandas de los vecinos de Los Royales, sobre los vehículos decomisados por orden judicial que llevan meses en sus calles.

En caso afirmativo, según han explicado fuentes oficiales de la Subdelegación del Gobierno se Soria, se movilizará junto con otras administraciones, como el Ayuntamiento, para estudiar cómo se realiza la retirada de estos vehículos de la vía pública.

La mayor parte de los vehículos decomisados en la calle León se podrían considerar residuos sólidos urbanos.

La Guardia Civil no dispone de una nave para que ejerza funciones de depósito de estos vehículos decomisados.

Como se recordara, la asociación de vecinos Los Royales manifestó la pasada semana su profunda preocupación y malestar ante la acumulación descontrolada de vehículos decomisados por la Guardia Civil en las calles colindantes al cuartel.

Esta situación, que se prolonga de manera indefinida -por lo menos desde hace ocho meses-, está convirtiendo una zona residencial en un desguace improvisado a la vista de todos.

Los residentes en la zona han denunciado que estos vehículos —muchos de ellos con signos evidentes de deterioro, cristales rotos o neumáticos deshinchados— permanecen estacionados durante meses sin que ninguna administración asuma la responsabilidad de su retirada.

Esta acumulación no solo daña la estética del barrio, sino que genera riesgos para la seguridad, especialmente para los menores que juegan en la zona; y se convierten en un foco de vandalismo, ya que los coches abandonados atraen conductas incívicas y acumulación de basura.

Además supone una degradación del espacio público, al realizarse un uso indebido de las plazas de aparcamiento destinadas a los vecinos.