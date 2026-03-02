Diputación edita libro del 75 aniversario de la Cofradía de la Oración en el Huerto

Lunes, 02 Marzo 2026 13:25

El diputado de Cultura, Enrique Rubio, junto con el Hermano Mayor de la Cofradía de la Oración en el Huerto, Adrián del Amo, han sido los encargados de explicar el libro titulado: GETSEMANÍ, la noche que nos une. 75 años de Fe y Oración.

El diputado provincial ha recordado que la gran mayoría de la cofradías sorianas nacieron a mediados del siglo XX, gracias a la revitalización de una sociedad que trataba de recuperar el pulso tras difíciles periodos anteriores, por ello todas están cumpliendo en estos años sus 75 aniversarios.

En esta ocasión es la Cofradía de la Oración en el Huerto la que está de celebración.

Una cofradía que tuvo su germen en la Hermandad Ferroviaria de Soria, cuando el tren era el medio de transporte por excelencia y su presencia e implantación eran muy significativas en nuestra provincia, no solo en la capital, sino en otros nudos ferroviarios como Arcos de Jalón, donde también allí los empleados de la entonces RENFE fundaron una cofradía penitencial.

Ello ha propiciado que hayan sido muchos sorianos relacionados con este gremio, por vinculación personal o familiar, los que han ido engrosando las filas de la Oración en el Huerto de Soria en todo este tiempo. Y así sigue siendo todavía.

El Hermano Mayor, Adrián del Amo, ha destacado que esta cofradía tiene como Paso titular la devoción al Cristo orante que, rodeado de olivo o palmera y acompañado de un ángel, de finales del siglo XIX, y la sede de la hermandad, en el convento de los Padres Carmelitas de Soria, igualmente ha supuesto a lo largo de estos 75 años de vida una seña de identidad y una conexión con aquellos devotos de la Virgen del Carmen y la orden religiosa que la ampara.

Adrián del Amo ha informado que actualmente la cofradía la forman 170 cofrades y que este libro recoge todos los años de historia, recordando la implicación de muchas personas que se han ido sucediendo en el tiempo.

Además, se recoge un capítulo escrito por José Damián Ferrero, de la existencia de una cofradía dedicada a la Oración en el Huerto, del año 1670, sustentada por el gremio de los cabestreros.

El diputado de cultura ha querido terminar felicitando a todos los que están ahora y a los que estuvieron en algún momento, pues sin el esfuerzo de todos ellos no sería posible que pudieran seguir viendo procesionar los Martes Santos a la Cofradía de la Oración en el Huerto por las calles de Soria; contribuyendo así a la celebración de la Semana Santa capitalina, que lleva largo tiempo haciendo cada vez mejores sus procesiones y actos públicos.

La Diputación provincial de Soria se suma con la publicación de este libro, y de una lámina conmemorativa, por parte de la imprenta provincial, a la conmemoración del 75 aniversario de la Cofradía de la Oración el Huerto, que cuenta con un amplio programa, signo evidente de vitalidad tanto tiempo después de su fundación.