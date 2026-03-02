Soria ¡Ya! aboga por "nuevo fuero" para Soria para combatir despoblación

Lunes, 02 Marzo 2026 08:56

Soria ¡Ya! defiende en su programa electoral que la provincia necesita un “nuevo fuero”, un conjunto de medidas, fiscales y de todo tipo, para superar el problema que amenaza su supervivencia: la despoblación.

Este año 2026, Soria ¡Ya! cumple 25 años de reivindicaciones reclamando a las instituciones de todo tipo que se comprometan de una vez con Soria, para superar ese olvido institucional que ha sufrido esta provincia durante las últimas décadas.

“Un olvido en el que nos han sumido los partidos políticos de uno y otro color. Un olvido estructural que nos ha llevado a ser un territorio despoblado, casi un desierto demográfico. 8,6 habitantes por kilómetro cuadrado, la cifra más baja de toda España con un 53 por ciento de nacidos en Soria que viven fuera de la provincia”, señala en su programa la plataforma ciudadana.

Son cifras que asustan y que llaman la atención, pero ante las que Soria ¡Ya! ha decidido rebelarse y ante las que piensa que hay soluciones, que pasan por que las instituciones apuesten decididamente por Soria, algo que hasta ahora no han hecho.

Despoblación

Una encuesta de junio de 2025 muestra que una parte significativa de la población de Castilla y León identifica la despoblación como el principal problema que afronta la comunidad.

Pero, la evolución demográfica ha sido muy dispar en Castilla y León, influida directamente por las diferentes inversiones realizadas en una u otra provincia.

Valladolid en 1960 contaba con 362.190 habitantes, hoy cuenta con 528.644 habitantes.

Soria en 1960 tenía 146.904 habitantes, hoy tan solo 90.183, prácticamente un desierto demográfico.

La densidad media de población de Castilla y León es de 25 habitantes/km2, en Valladolid de 65,2, en León de 28,7 y en la provincia de Soria de 8,7 habitantes por km2.

Con estas disparidades se hace necesario definir qué es despoblación, para así poder aplicar medidas en función de los distintos niveles.

Por ello Soria ¡Ya! está trabajando para exigir al futuro gobierno de Castilla y León la aprobación de una ley autonómica de medidas contra la despoblación, en la línea de la proposición de ley presentada en la anterior legislatura en las Cortes de Castilla y León con definición y establecimiento de niveles de zonas despobladas, según los criterios utilizados por la Unión Europea.

Además recoge en su programa electoral la incentivación positiva en todas las líneas de subvenciones para beneficiarios ubicados en zonas muy despobladas así como la consecución de nuestro objetivo 100 megas/30 kilómetros/30 minutos para las zonas rurales,m 100 megas de acceso a internet de alta velocidad (100 Mbps) en los pueblos, 30 kilómetros de distancia a los servicios esenciales (sanidad, educación, administración, comercio básico), 30 minutos de acceso a una vía de alta capacidad.

El derecho a quedarse del PSOE

­El PSOE recoge en su programa las medidas para combatir la despoblación en el capítulo que ha bautizado como derecho a quedarse, que incluye la aprobación de la Ley de Despoblación y Desarrollo del Medio Rural en Castilla y León, dotada con mecanismos de protección de los servicios públicos, desarrollo económico, cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades para sus habitantes. ­

También apostará, de gobernar, por la descentralización de las sedes de organismos públicos dependientes de la Comunidad Autónoma con el objetivo de distribuir oportunidades territoriales, e implementará un modelo de territorio, con las aportaciones de todos los actores implicados, que impulse estrategias de dinamización territorial para todas las áreas funcionales y que identifique sus sinergias para fortalecerlas y corregir desigualdades. ­

Otra medida es crear un sistema de infraestructuras de transporte que acogerá aquellos municipios que obtengan la categoría de “Cabeza Comarcal” a la hora de distribuir la planificación territorial y distribución de servicios en este modelo. ­

El PSOE también aboga por poner en marcha la estrategia de los “Territorios 30 minutos” que vertebre el territorio en torno a áreas metropolitanas y comarcas, promoviendo una relación más fluida entre lo rural y lo urbano.

Cohesión del PP

El PP contempla en su programa que Castilla y León continúa siendo una de las comunidades más activas en la absorción y cumplimiento de objetivos de los Fondos Next Generation, destacando en sectores como la movilidad sostenible, la reindustrialización, la energía renovable, la digitalización de pymes y la vivienda social.

Actualmente la Comisión Europea está en pleno debate sobre los retos estructurales, territoriales y estratégicos que deben marcar la Política de Cohesión post-2027, política que históricamente ha sido uno de los pilares fundamentales del proyecto europeo, con un objetivo claro de reducir las disparidades económicas, sociales y territoriales entre las regiones europeas.

Castilla y León está participando activamente en estos debates defendiendo, dentro de los nuevos desafíos territoriales, la lucha contra las desigualdades demográficas.

Aspectos tan importantes como el envejecimiento acelerado de la población, la despoblación y la dispersión territorial deben tener un tratamiento diferenciador, con fondos específicos dentro de la futura política de cohesión de la Unión Europea, según defiende e Lpp.

El PP se compromete, a través de la participación activa en los debates europeos sobre la reforma de la política de cohesión, una nueva financiación de fondos europeos para Castilla y León dirigida hacia proyectos estratégicos orientados a combatir la despoblación y a la sostenibilidad demográfica.