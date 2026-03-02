El C.V. Manacor escribe su página dorada tras conquistar la Copa de S.M. el Rey

Lunes, 02 Marzo 2026 08:18

El ConectaBalear CV Manacor ha escrito su página dorada tras conquistar la Copa de S.M. el Rey y coronarse campeón.

El conjunto dirigido por Alexis González ha conseguido levantar por primera vez dicho trofeo tras vencer en una final inédita al CV Melilla 3-1.

Ambos equipos ofrecieron en Valencia un duelo intenso en el que se alternaron momentos de dominio y mucha emoción en cada set.

Los locales arrancaron con fuerza, llevándose los dos primeros parciales.

Melilla reaccionó en el tercer set, apoyándose en su ataque y bloqueo, pero Manacor recuperó el control y se llevó el cuarto parcial, convirtiéndose, así, en el campeón de la Copa de S.M. el Rey.

El primer set comenzó igualado, con intercambio de golpes y pequeñas ventajas para Melilla gracias a su táctica ofensiva.

Manacor respondió con solvencia y dio un paso al frente mejorando su bloqueo y saque, abriendo una brecha en el marcado 21-16.

Los locales supieron gestionar la presión y complicaron la defensa melillense con su ataque, cerrando así el set 25-22.

Los errores en saque por ambos lados marcaron el inicio del segundo set. Manacor logró tomar la iniciativa a mediados del parcial con las actuaciones determinantes de Nieves y Díaz.

Los visitantes se sostuvieron con su remate y reforzaron su ataque en el tramo final llegando al 24-23. Finalmente Manacor logró cerrar 25-23.

El tercer set fue claramente para el conjunto visitante, que salió mucho más intenso desde el inicio.

Melilla tomó la ventaja rápidamente apoyado en el bloqueo. El equipo local intentó reaccionar pero la ventaja visitante fue creciendo. El conjunto de Abdelkader se mantuvo firme en ataque y se llevó el set 17-25.

El cuarto set fue de control total para Manacor, que salió concentrado desde el saque inicial y pronto tomó ventaja. A pesar de los intentos de reacción de Melilla con su ataque, los locales consolidaron la diferencia con buen bloqueo y ataques precisos. Fue Romaní quien cerró el set 25-21.