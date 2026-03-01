Soria ¡Ya! exige a administraciones compromiso real con tejido industrial del Moncayo

Domingo, 01 Marzo 2026 20:21

Soria ¡Ya! ha denunciado la falta de vivienda en Ólvega y ha exigido a las administraciones compromiso real con su tejido industrial del Moncayo.

Soria ¡Ya! ha realizado una nueva etapa de su ruta por la comarca del Moncayo, con presencia en Ólvega, Cueva de Ágreda, Muro y Vozmediano.

La plataforma ha centrado su análisis en la situación económica del entorno y ha señalado la falta de vivienda en Ólvega como el principal obstáculo para el desarrollo del municipio y de su área de influencia.

Ólvega es uno de los principales polos industriales de la provincia.

Sin embargo, la escasez de oferta residencial está dificultando la llegada de nuevos trabajadores y la consolidación de proyectos empresariales. Para Soria ¡YA!, este problema no es coyuntural, sino consecuencia directa de la falta de planificación por parte de la Junta de Castilla y León durante años.

En este contexto, la plataforma ha recordado el proyecto anunciado hace 16 años por el Partido Popular para la construcción de 868 viviendas en Ólvega, que nunca llegó a ejecutarse.

"Dieciséis años después, las viviendas no existen y el problema esmayor. Ese es el balance real de los compromisos del PP con Ólvega", han señalado.

Para Soria ¡YA!, no se puede hablar de fijación de población ni de crecimiento industrial si no se garantiza vivienda suficiente y asequible en los municipios que generan empleo.

Tras la vivienda, la formación ha puesto el foco en la situación del tejido industrial del Moncayo.

Empresas tractoras como Siemens Gamesa en Ágreda y ZF en Ólvega, afectadas por sendos ERES, son esenciales para el empleo directo e indirecto en la comarca.

La incertidumbre que atraviesa el sector industrial exige, a juicio de Soria ¡YA!, una actitud activa por parte de la Junta en defensa de la carga de trabajo y de la estabilidad de estas plantas.

"Algo que desde el PP no contemplan, ya que han sido incapaces de hacer propuestas para proteger el tejido productivo del Moncayo durante la pasada legislatura", critican desde Soria ¡YA!.

La plataforma ha vinculado el desarrollo empresarial con la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para competir: accesos eficaces, conexiones viarias adecuadas y entorno competitivo para la actividad industrial. «Se trata de crear las condiciones reales para que las empresas puedan mantenerse y crecer», han afirmado. En este sentido, Soria ¡YA! considera vital la finalización de la Autovía de Navarra, la modernización de la carretera CL-101 y la reapertura de la línea férrea Soria-Castejón.

Soria ¡Ya! ha concluido que la comarca del Moncayo tiene potencial y dinamismo, pero necesita decisiones políticas que acompañen ese esfuerzo.

"Ólvega no puede seguir esperando anuncios que no se cumplen. La vivienda y el respaldo efectivo al tejido industrial son hoy la prioridad", han señalado.

Por la mañana, la caravana de Soria ¡YA! ha recorrido más localidades del Campo de Gómara, como Alconaba, Aldealafuente, Cabrejas del Campo, Candilichera, Fuensaúco y Martialay.