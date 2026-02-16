Quedadas BTT para difundir rutas señalizadas en el Moncayo soriano

Lunes, 16 Febrero 2026 16:15

El Club Ciclista Moncayo Soriano de Ágreda ha organizado unas Quedadas BTT y Trail para los próximos días 6, 7 y 8 de marzo a las que ha invitado a participar a todos los ciclistas de montaña, corredores y senderistas interesados.

El objetivo principal de las mismas es pasarlo bien y dar a conocer las rutas que la Junta de Castilla y León y la Diputación de Soria han señalizado, a propuesta de los deportistas agredeños, por la comarca del Moncayo Soriano dentro del proyecto "Soria, paraíso del deporte" y que se pueden ver en la siguiente página web https://soriaparaisodeldeporte.es/sport

Dentro de este proyecto, y con los tracks propuestos por los deportistas agredeños, se señalizaron tres rutas de bicicleta de montaña y una ruta de gravel que parten desde Ágreda, otra ruta BTT que recorre el Moncayo Sur y otra ruta trail running que parte desde Aldehuela de Ágreda y sube hasta las cumbres de Peña Negrilla y del Pico San Miguel, la más alta del Sistema Ibérico.

El año pasado por estas fechas se inauguraron las tres rutas BTT que parten desde Ágreda y este año se pretende inaugurar y dar a conocer las otras tres restantes que son:

-"GRV-SO-001 Ruta Gravel Circular de Soria" en su tramo Ágreda-Muro-Ólvega. Ruta BTT y Gravel nocturna. 25 kms. Se recorrerá el Viernes a la luz de la luna.

-"MTB-SO-095 Ruta Moncayo Sur". Ruta BTT. Se partirá desde Cueva de Ágreda para recorrer la ladera sur del Moncayo, Beratón y los campos del río Araviana. 40 o 33 kms. con 930 m. o 700 m. de desnivel. Se recorrerá en la mañana del Sábado.

-"TRL-SO-003 Pataliebre". Ruta Trail Running y Senderista. Se partirá desde Aldehuela de Ágreda para recorrer el Hayedo de la Hoyada, los Neveros, Peña Negrilla (2.117 m.), Cueva de Ágreda y el Collado del Canto Hincado. 19 kms. con 1.200 m. de desnivel o 13 kms. con 700 m. de desnivel. Se recorrerá en la mañana del Domingo.

Al tratarse de Quedadas, no se trata de una competición, sino que lo que se pretende es disfrutar del deporte, de la naturaleza y de la camaradería.

No obstante, al tratarse de recorridos recién señalizados y con tracks disponibles, cada ciclista podrá llevar su propio ritmo, aunque se recomendará hacer reagrupamientos y rodar en grupos para hacer más amena la experiencia.

Igualmente, al tratarse de Quedadas cada ciclista o runner debe ser autosuficiente tanto de comida y bebida como de material para arreglar posibles averías, pero, en este caso, la organización ofrecerá a los participantes con avituallamientos líquidos y sólidos gratuitos y habrá un coche de apoyo por lo que pudiera suceder.

Al finalizar las rutas, existe la posibilidad de inscribirse a las comidas acordadas en diferentes restaurantes para recuperar fuerzas y continuar con la buena sintonía deportiva.

Otras actividades

Además de las rutas, se podrá asistir a otras actividades paralelas para completar el fin de semana deportivo.

El sábado por la tarde en la plaza Mayor de Ágreda se podrá disfrutar de la "Exaltación de la Corneta, el Tambor y el Bombo", a continuación de la obra de teatro "Confesiones" y a posteriori disfrutar de una buena limonada y de los sones de la Banda Municipal de Música en la Hoguera de las fiestas del Barrio Moro.

El domingo por la tarde, a las 18 horas, después de la ruta trail/senderista, y después de haber recuperado fuerzas en un restaurante de Ágreda, disfrutaremos de la charla "Trayectoria deportiva de Dani Izquierdo; un campeón agredeño".

Dani Izquierdo es un agredeño licenciado en CAFD, trail runner, esquiador de montaña y apasionado de la naturaleza que representa a Ágreda en las mejores competiciones runners y de esquí de montaña de España y Europa, participando incluso con la selección aragonesa y española.

Los deportistas que participen en las tres rutas (Viernes, Sábado y Domingo) recibirán un regalo, y para ello se les ha ofrecido la oportunidad de alojarse en los establecimientos hoteleros de la localidad de Ágreda, así como el Área de Autocaravanas o Camper de Ágreda en el que se puede pernoctar de forma gratuita.

Las inscripciones gratuitas a las rutas y a las comidas deben hacerse en el correo ccmoncayosoriano@gmail.com hasta el Miércoles, 4 de Marzo indicando nombre y apellidos, teléfono, localidad y rutas y comidas a las que desea inscribirse.

En definitiva, un fin de semana perfecto en Ágreda que esperamos disfrutar con muchos colegas deportistas.