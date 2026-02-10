Ólvega publica el programa para sus carnavales 2026

Martes, 10 Febrero 2026 15:25

El jueves 12 de febrero comienzan los carnavales en Ólvega con diversas actividades para todas las edades. Ya puede consultar el programa oficial.

JUEVES, 12 DE FEBRERO. JUEVES LARDERO

17:00 h: Reparto de bocadillos de chorizo con refresco. Parque Infantil deportivo y Fiesta de Carnaval para los niños en el polideportivo.

18:15 h: Juvelardero "Pan, chorizo y huevo". Reparto de bocadillos de chorizo y actividades de carnaval para los socios de La Juve, a partir de 1º de ESO.

VIERNES, 13 DE FEBRERO. CARAS PINTADAS Y GORROS LOCOS

18:30 h: Carroza de Carnaval desde La Juve hasta la Plaza de España, acompañados por “Kilombó Batucada”.

19:00 h: Pregón de Carnaval a cargo de Matalasviejas en la Plaza de España. A continuación, Concurso de caras pintadas y gorros locos.

20:00 h: Reparto de bocadillos de chorizo frito para todos los participantes.

20:30 h: “Fiestón en La Juve”, música, cena, bingo y mucho más para jóvenes a partir de 1º de ESO.

Entrega de premios a las mejores caras pintadas y gorros locos. Como novedad un nuevo premio a cara pintada familiar.

*Si las condiciones meteorológicas no son favorables, los actos se trasladarán al Centro Social.

SÁBADO, 14 DE FEBRERO. DESFILE DE CARNAVAL

INFANTIL

18:30 h: Desfile de disfraces infantiles en el polideportivo, acompañados por la Charanga La Toscaina.

Todos los participantes recibirán una bolsa de chuches de regalo y se realizará la entrega de premios.

20:00 h: Primera sesión de la Disco Móvil “La Juve” con el DJ Edu Solanilla para los más pequeños en el Centro Social.

ADULTO

20:00 h - 00:00 h: Desfile de disfraces adultos y recorrido por las calles acompañados por la Charanga La Toscaina.

22:30 h: Reparto de moscatel en la Plaza de España. Entrega de premios del desfile de adultos (el jurado valorará durante el recorrido de la charanga).

00:00 h: Segunda sesión de la Disco Móvil “La Juve” con el DJ Edu Solanilla en el Centro Social.

DOMINGO, 15 DE FEBRERO. ENTIERRO DE LA SARDINA

16:30 h - 18:00 h: Actividad para los socios de Chiquilandia.

18:00 h: Gran Entierro de la Sardina, en la Plaza de España, para todo el que se quiera acercar. Seguidamente, concurso de pañoletas de caperucita roja con motivos de sardina.

Partiremos en busca de la Carroza de Carnaval donde nos espera nuestra sardina “Sardinita roja” junto a Matalasviejas.

Al entierro habrá que ir vestido de riguroso luto y traer silbatos y tambores.

A continuación, chocolatada popular y montaditos de sardina.