TRAGSA adjudica suministro de equipos de climatización y ventilación para Observatorio de Borobia

Miércoles, 28 Enero 2026 15:19

TRAGSA ha adjudicado el suministro de equipos de climatización y ventilación para la obra “Ampliación del observatorio astronómico, transformación en observatorio-planetario”, que se ejecuta en el complejo astronómico de Borobia.

La adjudicación, publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, asciende a 18.574 euros y recae en la empresa Márquez Julia Distribuciones S.L., tras un procedimiento abierto simplificado al que se presentaron 11 ofertas, nueve de ellas de pequeñas y medianas empresas.

El presupuesto base de licitación se fijó en 28.908 euros.

El contrato suministra unidades de climatización y equipos de ventilación destinados a las instalaciones del Eje 2 del proyecto, con el objetivo de dotar al futuro Observatorio-Planetario de condiciones de confort y funcionamiento acordes con su nueva actividad.

La entrega de los equipos se prevé en 40 días naturales desde la confirmación del pedido, con un plazo de ejecución de dos meses.

Esta actuación se integra en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado a través de los fondos Next Generation EU, y forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD) “Borobia, Cielo y Naturaleza”, que cuenta con 1.440.000 euros para ampliar la oferta turística sostenible del entorno de Moncayo Sur.

El proyecto de modernización contempla la ampliación del actual observatorio con un edificio anexo que alberga un planetario y una sala multiuso, orientados a la divulgación científica y a la programación de actividades educativas y culturales durante todo el año. La iniciativa busca consolidar a Borobia como enclave de referencia por la calidad de su cielo nocturno y por su capacidad para atraer turismo ligado a la astronomía.

El suministro de climatización y ventilación se suma a otros hitos del proyecto ya programados.

TRAGSA licitó en 2025 las obras de albañilería por 90.495 euros, distribuidas en tres lotes, que incluyen trabajos de demolición y estructuras, tabiquería y techos, y solados y alicatados.

El plan prevé además una inversión de 640.432 euros para el edificio del planetario y 100.609 euros para las instalaciones de ventilación y climatización asociadas al Eje 2.