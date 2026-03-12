La Guardia Civil acerca su labor al alumnado del C.E.I.P. Sor María de Jesús de Ágreda

Jueves, 12 Marzo 2026 18:24

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha asistido esta mañana en Ágreda a una exhibición de medios de la Guardia Civil celebrada en el C.E.I.P. Sor María de Jesús de Ágreda, una actividad incluida en el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos.

La jornada ha permitido acercar al alumnado la labor que desarrolla la Guardia Civil en la provincia y mostrar, de una forma directa y didáctica, parte de los medios materiales y técnicos que emplea en su trabajo diario. Esta iniciativa busca también fomentar entre los escolares valores esenciales para la convivencia, el respeto a las normas y la seguridad.

Durante la actividad, los agentes han explicado algunas de las principales funciones que desempeña la Guardia Civil en ámbitos como la seguridad ciudadana, la protección de las personas, el auxilio en situaciones de emergencia y la vigilancia del entorno. La exhibición ha ofrecido al alumnado una visión cercana del servicio público que presta este cuerpo en los municipios y en el medio rural.

El acto se enmarca en una línea de trabajo preventiva y educativa que el Ministerio del Interior impulsa en los centros escolares de toda España a través del Plan Director.

Este programa persigue mejorar la seguridad de menores y jóvenes en su entorno escolar, facilitar información útil para la prevención de riesgos y estrechar la relación entre la comunidad educativa y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Este tipo de exhibiciones despierta cada año un notable interés entre el alumnado, ya que permite ver de cerca vehículos, equipamientos y recursos que forman parte del trabajo cotidiano de los agentes. A ello se suma la posibilidad de plantear preguntas y conocer mejor una profesión estrechamente ligada a la seguridad, la ayuda a la ciudadanía y la protección del territorio.

La Guardia Civil mantiene así su compromiso permanente con la formación en valores y la educación en seguridad, dentro de un modelo de proximidad que resulta especialmente valioso en el ámbito escolar y en el conjunto del territorio soriano.