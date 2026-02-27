Podemos-Alianza Verde inicia su campaña en Ólvega

Viernes, 27 Febrero 2026 07:28

Ólvega ha sido el escenario en el que la coalición Podemos-Alianza Verde Soria ha llevado a cabo la tradicional pegada de carteles que da comienzo a la campaña electoral para las elecciones autonómicas del 15 de marzo.

La formación ha salido de la ciudad de Soria para dar el pistoletazo de salida a este periodo electoral, “tradición” que comenzaron en 2015 cuando los morados se desplazaron a Torrearévalo para la inicial pegada de carteles.

En la localidad moncaína donde su cabeza de lista, Mario Calonge, es edil por la coalición de Unidas Podemos, ya son visibles desde las 12 de la pasada noche los carteles de la coalición morada.

Con el lema “La fuerza de la Valentía” se presentan a las elecciones autonómicas para, como afirman: “Convencer a quienes quieran transformar Soria para que tenga un futuro próspero y sostenible, con servicios públicos y condiciones dignas, vivas donde vivas en la provincia, gracias a una vertebración y unas infraestructuras del siglo XXI”.

Respecto al programa electoral esperarán a principios de la semana que viene para darlo a conocer, aunque adelantan que incluirá propuestas generales para Castilla y León pero también propuestas propias para Soria que aseveran: “Interesarán a toda la provincia en una mezcla de modernidad y realismo. Siempre preservando las riquezas propias de Soria y su uso en favor de todas las personas que habitan esta preciosa tierra. Porque Soria necesita futuro pero sobre todo necesita que no se expolien sus recursos y que se conviertan en realidades las promesas que el Partido Popular lleva haciéndole a la gente casi cuatro décadas”.

Además, ya adelantan que este sábado 28 de febrero, a las 18 horas en el Palacio de la Audiencia, realizarán un acto sobre salud mental y en defensa del Hospital Virgen del Mirón con la presencia de una psicóloga clínica que presentará su libro sobre salud mental y prevención del suicidio.





Candidado a la presidencia

Podemos-Alianza Verde ha arrancado la campaña para las elecciones de Castilla y León del 15 de Marzo con la Vivienda y la Sanidad Pública como sus grandes ejes de defensa frente a los precios disparatados y las privatizaciones de la Junta de Castilla y León.

Bajo el lema ‘La Fuerza de la Valentía’, el candidato a la Presidencia, Miguel Ángel Llamas, recorrerá el territorio y sus nueve provincias para hacer propuestas que acaben con los cuarenta años de nefastas políticas del PP en Castilla y León.

Frente a los precios de la Vivienda, Podemos-Alianza Verde apuesta por más vivienda pública y topes al alquiler.

Contra las privatizaciones en el sistema sanitario, la candidatura de Llamas aboga por unos servicios completamente públicos. Con el valor y la fuerza de enfrentarse a quienes han manejado Castilla y León a su antojo, el candidato de Podemos-Alianza Verde denunciará las tropelías cometidas por Mañueco en la Junta de Castilla y León.

Una campaña marcada también por la denuncia a megaproyectos tóxicos, como las plantas de biogás, las macrogranjas y las minas destructivas, y la necesidad de una transformación económica para defender una transformación económica enraizada en el territorio con palancas públicas para crear empleo de calidad y fijar población en el medio rural.

Podemos-Alianza Verde se opondrá también a la corrupción estructural que el PP ha desplegado durante décadas en Castilla y León.

Llamas ofrecerá también una mirada propositiva y novedosa, propugnará la creación y fortalecimiento de nuevos derechos, como ley del aborto, derecho a quedarse y el impulso de la Ley LGTBIQA+, ya que Castilla y León es prácticamente la única comunidad sin ley específica.

En el acto de inicio de campaña, el candidato Llamas ha insistido en la ilusión por una “campaña con mucha cercanía, de proximidad, calle a calle y boca a boca”.

“Vamos a hablar de propuestas, de un proyecto muy sólido”, ha relatado Llamas, que ha estado arropado por Almudena Villarreal y Sandra San José, candidatas por la provincia de Valladolid.

Por su parte, el secretario de Organización y `portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha destacado que el cambio “tan necesario para Castilla y León pasa por un Podemos lo más fuerte posible y porque la voz de Miguel Ángel resuene en las Cortes de Castilla y León”.

“Estoy convencido que la campaña va a ser magnifica, muy cercana, basada en las propuestas y en la gente y con el objetivo de desalojar al Partido Popular de la Junta de Castilla y León”, ha señalado