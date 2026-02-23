Álvaro Ribalta y Thomas Parker ganan 35.000 euros en cata de vinos en Barcelona

Lunes, 23 Febrero 2026 08:36

Álvaro Ribalta, uno de los siete españoles que ostenta el título de Master of Wine y con vínculos familiares con Noviercas, y Thomas Luke Parker es la pareja ganadora del 18º concurso de vinos celebrado en la Lonja de Barcelona y organizado por la tienda y distribuidora Vila Viniteca.

Los ganadores han ganado 35.000 euros por adivinar a ciegas un total de catorce vinos, divididos en dos fases.

Por la mañana, los participantes han tenido que adivinar siete, y por la tarde, otros siete más.

De los catorce vinos, los ganadores han acertado el país, la zona de origen, la denominación de origen, la variedad de uva, la añada, la elaboradora y la marca.

Álvaro Ribalta Millán, con vínculos familiares en Noviercas, ofreció este verano en la villa del Moncayo una cata de vinos nacionales e internacionales.

Es uno de los siete españoles que ostentan el titulo de Master of Wine, el mayor reconocimiento en el sector del vino.

Tras media vida desarrollando su carrera en Reino Unido, regresó para lanzar en España Massal Selection, su propia importadora, distribuidora y tienda online con la que pretende aportar su grano de arena para internacionalizar un poco más el sector.

Entre las 125 parejas participantes que concursaban había de diez nacionalidades distintas.

Por la mañana, los participantes han tenido que adivinar un Gramona Imperial 2019, de Corpinnat; para continuar, un Bimbache John Stone 2024 (El Hierro); seguidamente un Domaine des Comtes Lafon Meursault primer crudo Porusot 2022 (la Borgoña); después el Sine Qua Non Aperta 2018, de California; en quinto lugar, una bodega Juan de Anguera Viña de la Gloria 2020 (DO Montsant); seguidamente un The Sadie Family Columella 2023 (Sudáfrica), y, finalmente, Château Climens 2010 (Burdeos).

Las diez parejas seleccionadas han comenzado por la tarde la segunda fase del concurso.

En esta parte han tenido que adivinar vinos Schloss Gobelsburg Tradition Heritage Cuvée 10 Years, Kamptal; Las Rocas de San Alejandro Garnacha Viñas Viejas 2023, Calatayud; Château Lafleur 1983, Burdeos; RL Legras Cuvée Saint-Vincent 2012, champagne; Pepe Raventós Mas del Serral 2014, Cuenca del Río Anoia; Le Gallais Wiltinger Braune Kupp Spätlese 2019, Mosel-Saar-Ruwer, y González Byass Tío Pepe Amontillado Cuatro Palmas Saca 2017 (0,5 L), Jerez.