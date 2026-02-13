La Junta avanza en tramitación de nueva dotación de viviendas en Ólvega

Viernes, 13 Febrero 2026 08:31

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha publicado este viernes en el BOCyL la orden por la que se formula el informe ambiental estratégico de la primera aprobación del PRAT residencial del sector S-1, en Ólvega, en la zona de "Los Prados"

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, firmó el pasado mes de noviembre con la alcaldesa de Ólvega, Elia Jiménez, el protocolo para el desarrollo de este Plan Regional de Ámbito Territorial (PRAT) para la construcción de 237 viviendas en la zona de “Los Prados” de la localidad soriana

Esta actuación, que será ejecutada por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL), forma parte del compromiso del Gobierno autonómico para favorecer el acceso a la vivienda asequible, fomentar la fijación de población en el medio rural y dotar a los municipios de una oferta residencial moderna, eficiente y sostenible.

Del mismo modo, las viviendas encuadradas en este PRAT forma parte del programa autonómico 'Emprendedores' para proporcionar vivienda en zonas rurales con intensa actividad industrial y demanda de hogar por las personas trabajadoras.

Las viviendas serán tanto en modalidad de venta como de alquiler, con preferencia para los jóvenes.

En concreto, los menores de 36 años tendrán un descuento del 20 por ciento en el precio, asumido a partes iguales entre la Junta y la Diputación Provincial de Soria.

El PRAT ordena una superficie de más de 78.000 metros cuadrados de suelo edificable residencial en la zona de 'Los Prados', que albergará estas 237 viviendas.

Además de la superficie destinada a la construcción de casas, se generarán 13.000 metros cuadrados para equipamientos públicos y zonas verdes, y 39.000 metros cuadrados de viales, favoreciendo así una nueva zona de expansión de la ciudad de Ólvega.

El importe previsto de la inversión para urbanizar es de 7 millones de euros, a lo que se unirá la necesaria para la construcción de las viviendas, que superará los 30 millones de euros.

La citada consejería anunció el inicio de las obras para finales de 2026.

Sin efectos significativos

De acuerdo con la evaluación ambiental estratégica simplificada practicada, el informe ambiental estratégico determina que no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se tenga en cuenta lo establecido en el informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria.

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2026/02/13/pdf/BOCYL-D-13022026-30-26.pdf

Este instrumento recupera una propuesta ya planteada desde la administración autonómica a través del Programa Regional de Actuaciones de Urbanización en 2009, reorientando y acotando su objeto, aunque manteniendo los criterios y objetivos que justificaban la actuación residencial en el municipio.

La propuesta de este instrumento de ordenación del territorio aborda la ordenación detallada completa de un ámbito de suelo urbano no consolidado delimitado, pero no ordenado por las Normas Urbanísticas Municipales de Ólvega, y se orienta a la generación de un nuevo barrio residencial de calidad, con diversidad funcional y tipológica (viviendas colectivas y unifamiliares, diferentes formas de agrupación) y una elevada presencia de dotaciones urbanísticas, que se articule además con el centro urbano de Ólvega, contribuyendo la nueva estructura urbana a la mejora general del tejido de su entorno. Para ello se da continuidad a estructuras viarias y espacios libres, concretando algunas de las propuestas que en relación con estas dotaciones ya realiza el instrumento de planificación general municipal.

La actuación se desarrolla sobre terrenos que en la actualidad son, con la excepción de algunos caminos de carácter público, de titularidad privada.

En tanto actuación de iniciativa pública orientada a la generación mayoritaria de vivienda de protección, constituye el interés de la administración autonómica la obtención de los derechos mayoritarios sobre los aprovechamientos derivados de la actuación, para lo cual será necesaria la previa adquisición del suelo, bien mediante acuerdos individuales con los propietarios de suelo afectados o, alternativamente, mediante el procedimiento expropiatorio que quedará habilitado con la aprobación del instrumento de ordenación del territorio