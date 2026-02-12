Los niños protagonizan la apertura de carnavales de Ágreda, con el "tío Chinchilla"

Jueves, 12 Febrero 2026 20:25

Los niños han sido un año más protagonistas del inicio de los carnavales en Ágreda, con el tradicional recorrido del “Tío Chinchilla” y su peculiar canción.

Este año, el tiempo ha dado una tregua y el inicio de los carnavales agredeños no han estado marcado por la lluvia.

Acompañado de la charanga y los cabezudos, el “tío Chinchilla” ha recorrido las calles de Ágreda, para abrir un año más su programa festivo de carnavales.

David del Río, uno de los quintos de 2008, ha dado vida esta tarde a este personaje autóctono que abre desde hace casi medio siglo los carnavales en la Villa de las Tres Culturas.

Los niños, provistos de un gorro puntiagudo similar al que el propio Tío Chinchilla porta, han cantado la canción de este personaje para que les lanzará caramelos en varios punto del recorrido:

“Entró Chinchilla en Madrid/ con su capa rota,/diciendo que iba a reinar./Eche usted una copa, copa, copita que sabe a pez, Una, dos y tres coscolé. Mi abuelita me enseñó un cantar, / bebe Pedro, bebe Juan, Juan, Juan”.

El programa de carnavales continuará este viernes, por la tarde, con hinchables en el Centro Cívico, y por la noche, pregón y desfile de disfraces de pastores.

El sábado será el día grande con los desfiles y concursos de disfraces y el domingo se cerrará el programa con el entierro de la Sardina.