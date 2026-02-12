Garray vuelve a sufrir las crecidas de los ríos Tera y Duero

Jueves, 12 Febrero 2026 15:06

Garray ha vuelto a verse afectada por las crecidas de los ríos Tera y Duero. El deshielo de Urbión y Piqueras y el desembalse del pantano han recuperado una imagen ya conocida por los vecinos. La falta de agua potable durante horas ha sido su principal problema.

Bomberos de Soria han accedido al mediodía de este jueves a la inundada potabilizadora de Garray.

La crecida del Duero ha inundado la ETAP y ha hecho saltar las alarmas bloqueando el tratamiento.

Los bomberos han accedido a la potabilizadora en una lancha para recuperar el servicio de agua potable.

Además, los bomberos han tenido que desaguar en varias viviendas y garajes de Garray, los más próximos al cauce del Tera.

La subida de los cauces ha quedado reflejada en los ojos del puente medieval de Garray, que estaban prácticamente colapsados, tras el desembalse realizado en la Cuerda del Pozo, en el río Duero, y la crecida también del río Tera, por el deshielo en la sierra.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, reclamó ayer a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) una "planificación con más tiempo" de los desembalses y que actuará de una manera "menos precipitada" para evitar inundaciones, una vez que las presas comiencen a liberar agua, porque conlleva un aumento del nivel y caudal de los ríos de la cuenca.

Por su parte, la presidenta de la CHD, María Jesús Lafuente, ha señalado que la lluvia ha dado una tregua esta jornada y para los próximos días está previsto un descenso de las temperaturas, con lo que las precipitaciones serán en forma de nieve en la zona de Urbión.

Para Lafuente se han juntado en la cuenca del Duero, en Soria, varios factores que han traido consigo las inundaciones. Mucha nieve y lluvias y subida de temperaturas ha ocasionado estas crecidas.

Además ha confirmado que la punta del desembalse de la Cuerda del Pozo ha llegado ya a Garray.

Por otra parte, ha señalado que la CHD está a la espera de que el Ayuntamiento de Salduero facilite los terrenos necesarios para retranquear el colector existente y poder ensanchar el cauce del Duero, medida planteada para evitar las inundaciones en este pueblo pinariego.