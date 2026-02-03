El Ejército del Aire se interesa por posibilidades de ATI de Garray

Martes, 03 Febrero 2026 11:20

El Ejército del Aire se ha interesado por las posibilidades que ofrece el Aeroparque Tecnológico e Industrial de Garray.

El vicepresidente de la Diputación y responsable del ATI, José Antonio de Miguel Nieto, acompañó al General de Brigada, Luis Alberto Martínez Ruiz, en una visita al aeródromo provincial, según ha informado hoy el gabinete de prensa de la Diputación.

En la jornada de ayer el Jefe de la Base Aérea de Zaragoza, de la agrupación de dicha base y Comandante Militar Aéreo del Aeropuerto de Zaragoza, el General de Brigada, Luis Alberto Martínez Ruiz, acompañado del Comandante Gómez, cursaron visita oficial a la Diputación provincial de Soria, donde fueron atendidos por el vicepresidente y responsable del A.T.I. José Antonio de Miguel Nieto.

El objeto de su visita fue interesarse por las posibilidades que ofrece el aeródromo de Garray para que el Ejército del Aire pueda desarrollar actuaciones previstas, tanto relativas a maniobras como para probar la efectividad de drones y la aplicación de nuevas tecnologías aeronáuticas.

El Comandante Militar Aéreo del Aeropuerto de Zaragoza valoró positivamente las instalaciones, propiedad de la Diputación provincial, que fueron puestas a disposición del Ejército por parte del vicepresidente, quién recordó que sigue en vigor el convenio que se firmó en Madrid de colaboración mutua.

Fue el 8 de marzo de 2021 cuando el Jefe de Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire, Ignacio Bengoechea Martí y Benito Serrano, presidente de la Diputación de Soria rubricaron el convenio de colaboración, con el fin de llevar a cabo actividades conjuntas en el ámbito del desarrollo del proyecto del Aeroparque Industrial Tecnológico en el Aeródromo de Garray en Soria.

El proyecto estratégico del Aeródromo Industrial y Tecnológico tiene como objetivo promover la formación y establecimiento de nuevas tecnologías, la diversificación ocupacional, el incremento poblacional y la apertura al exterior, en las infraestructuras actuales y futuras del aeródromo provincial.

Mediante este protocolo, se establecen los términos generales de colaboración entre ambas instituciones, permitiendo iniciar actividades de colaboración orientadas a implementar soluciones innovadoras que hagan posible alcanzar una mayor eficiencia en la gestión de alguna de las flotas del ejército del aire.

Se plantea reactivar la colaboración tanto en el Área Operativa, con el personal, medios aéreos o terrestres, material e instalaciones o equipos, como en el Área Logística, así como en el Área de Instrucción, con actividades de carácter formativo y de divulgación que realice el ‘Centro Integral de Formación Aeronáutica’.