Cines Lara incorpora nuevo estreno a su cartelera

La cartelera de Cines Lara ha incorporado un nuevo estreno a última hora,. Una película de terror con toques de comedia sobre una empleada humillada por su déspota jefe, es la novedad, lo que obligado a realizar una serie de cambios en la programación. Toma nota.

SEND HELP (ENVIAD AYUDA)

Terror con toques de comedia sobre una empleada humillada por su déspota jefe. En un vuelo de negocios en que viajan juntos, el avión de la compañía se estrella en una isla y solo ambos consiguen sobrevivir.
Ella tiene mucha experiencia en habilidades de supervivencia, y por tanto si el jefe quiere seguir con vida, ella es su única esperanza para conseguirlo...

Rachel McAdams ("Sherlock Holmes") y Dylan O’Brien (Love and Monsters) son los protagonistas de la película.

Sam Raimi dirige esta película y vuelve a hacer lo que mejor sabe: terror salvaje, humor negro y diversión sin frenos.

MARTY SUPREME

Biopic de Marty Reisman, un buscavidas convertido en campeón de ping pong, interpretado  por Timothée Chalamet, pasante de apuestas que descubre su pasión por el tenis de mesa. Comenzando en clubes clandestinos, su estilo intrépido y carismático lo llevará a ganar 22 importantes títulos, con ayuda, entre otros, de la estrella de cine Carol Dunne (Gwyneth Paltrow) demostrará al mundo entero su grandeza representando a Estados Unidos en torneos mundiales y convirtiéndose en el más veterano en ganar una competición nacional de deportes de raqueta, con 67 años.

Película dirigida por Josh Safdie  con 9 nominaciones a los Oscar entre las que se encuentran la de mejor película, mejor director, mejor actor principal, mejor guion original y mejor montaje.

Timothée Chalamet (ganador del Globo de Oro por esta interpretación) hace historia en los Oscar© como el actor más joven en alcanzar tres nominaciones por interpretación  (Call me by your name, A Complete Unknown) con sólo 30 años.

Tráiler español de Marty Supreme - YouTube

AÍDA Y VUELTA

«Aída y vuelta», el largometraje, aborda el rodaje de un capítulo de la serie con tramas que transcurren tanto dentro de la ficción con los personajes de «Aída», como fuera de ella con los propios actores y sus relaciones, yendo más allá y dando pie a reflexionar sobre temas como los límites del humor, del trabajo del cómico y la fama.

Paco León dirige esta película reuniendo a gran parte del elenco de la añorada serie AÍDA, Carmen Machi, Melani Olivares, Miren Ibarguren, Marisol Ayuso, David Castillo, Eduardo Casanova, Pepe Viyuela, Pepa Rus, Canco Rodríguez, Secun de la Rosa, Mariano Peña…

Aida Y Vuelta | Tráiler Oficial HD. En cines 30 de enero.

PROGRAMACIÓN DEL 30 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO (2026)    
CINES LARA HORARIO      
SALA 1 SEND HELP (ENVIAD AYUDA) 17,45 20,15 22,35 16 años ESTRENO NACIONAL
               
SALA 2 AÍDA Y VUELTA 18,00 20,30 22,35 12 años ESTRENO NACIONAL
               
SALA 3 ÍDOLOS 17,45 20,10   12 años    
  SIN PIEDAD     22,35 12 años    
               
SALA 4 HAMNET 17,45 20,15 22,35 12 años    
               
SALA 5 ABUELA TREMENDA 18,00     12 años    
  LA ASISTENTA   20,10   16 años    
  28 AÑOS DEPUÉS- EL TEMPLO DE LOS HUESOS     22,35 18 años    
               
SALA 6 MARTY SUPREME 17,45 20,30   16 años ESTRENO NACIONAL
               
               
SÓLO SÁBADO Y DOMINGO      
SALA 6 FRANKIE Y LOS MONSTRUOS 18,00     Todos los públicos y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA     
  MARTY SUPREME   20,30   16 años ESTRENO NACIONAL
               

