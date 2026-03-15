El PP encabeza escrutinio al 20 por ciento, con dos procuradores

Domingo, 15 Marzo 2026 21:17

Al 20 por ciento del escrutinio en Soria y provincia, el Partido Popular sería la formación con más apoyos en las urnas, con el 34,3 por ciento del escrutinio.

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Con este porcentaje, la candidatura encabeza por Rocío Lucas obtendría dos procuradores, uno más que en las elecciones autonómicas de 2022.

El segundo partido más votado en Soria y provincia sería el PDOE, con el 28 por ciento del escrutinio, lo que le daría para obtener un procurador.

Vox sería la tercera fuerza política con el 17 por ciento y un procurador, lo que sería un hito en la provincia en las Cortes regionales

Soria Ya!, que consiguió tres procuradores en las elecciones de 2022, conseguiría el 16,6 por ciento del escrutinio, al 20 por ciento, y un procurador.

Soria ha obtenido una participación superior al 71 por ciento, casi doce puntos respecto a 2022.