Diputación aprueba once actuaciones en la provincia para solucionar acuíferos contaminados

Martes, 03 Febrero 2026 12:49

La Junta de Gobierno Local de la Diputación de Soria ha aprobado hoy el segundo Plan de Actuaciones en Acuíferos Contaminados al que han concurrido 18 solicitudes, de las cuales se han admitido once, desestimado seis, y una ha renunciado.

Las once actuaciones cuentan con un presupuesto total de 293.520 euros, de los cuales Diputación aporta 226.011 euros (77 por ciento), mientras los ayuntamientos solicitantes aportan 67.509 euros (23 por ciento).

Las intervenciones que recoge este segundo Plan son:

-Cerbón: Instalación de desnitrificadora por 48.000 euros.

-Cihuela: Instalación de desnitrificadora y descalcificadora por 64.833 euros.

-Fuentelmonge: Adecuación hidráulica del depósito por 8.500 euros.

-Renieblas-Fuensauco: Equipo de ósmosis inversa por 10.000 euros.

-San Esteban-Aldea de San Esteban: Planta potabilizadora por 20.815 euros.

-San Esteban-Olmillos: Adecuación de nuevo pozo por 24.116 euros.

-San Esteban-Pedraja de San Esteban: Planta Potabilizadora por 20.815 euros.

-San Esteban-Torremocha de Ayllón: Planta potabilizadora por 20.815 euros.

-San Esteban-Velilla de San Esteban: Planta potabilizadora por 20.815 euros.

-Santa María del Prado: Instalación desnitrificadora por 34.808 euros.

-Valdenebro-Boos: Acondicionamiento de captación por 20.000 euros.

Se desestiman las propuestas de Medinaceli, Navaleno, Ólvega, Vozmediano y Carrascosa de la Sierra, cuyas tipologías de las obras solicitadas no están recogidas en las bases de esta convocatoria, mientras el ayuntamiento de Cañamaque presenta renuncia a la tramitación de la subvención.

El segundo Plan de Actuaciones en Acuíferos Contaminados 2025 salió adelante con los remanentes del primer Plan, en concreto con 688.844 euros, del total de millón de euros consignado para el primer Plan, que aprobó ocho proyectos con un presupuesto total de 404.097,77 euros.

De esta cantidad, la Diputación Provincial aportó 311.155,28 euros (77%), mientras que los ayuntamientos beneficiarios contribuyen con 92.942,49 euros (23%).

Las actuaciones aprobadas en el primer Plan fueron las siguientes:

-Aldealices: Mejora de la calidad del abastecimiento de agua por 55.298 euros

-Barca: Instalación de un sistema de tratamiento de agua por 31.500,00 euros.

-Casarejos: Ampliación del sistema de nanofiltración por 33.485,62 euros.

-Castillejo de Robledo: Proyecto y ejecución de una planta desnitrificadora por 70.671,51 euros.

-Langa de Duero: Proyecto para la eliminación de nitratos por 96.800,00 euros.

-Retortillo de Soria: Sistema de tratamiento de agua Retortillo–Camping por 37.038,49 euros.

-San Pedro Manrique: Instalación de filtros para la depuración del agua del pozo de Los Casares por 50.000,00 euros.

-Velamazán: Sistema de desnitrificación y descalcificación en Fuentetovar por 29.303,33 euros.

Gracias a la puesta en marcha del primer y segundo Plan de Actuación en Acuíferos Contaminados 2025, que contaba con un presupuesto de un millón de euros, se va a intervenir en 19 núcleos de población para solucionar los problemas que presenta el servicio de agua potable en estas localidades, con una inversión total de 697.618 euros, de los cuales Diputación aporta 537.166 euros (77%) y el resto, 160.452 euros (23%) los ayuntamientos solicitantes.