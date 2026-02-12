Los trabajadores municipales piden transparencia y respeto en negociaciones

Jueves, 12 Febrero 2026 20:41

El cómite de empresa en el Ayuntamiento de Soria ha exigido transparencia y respeto en las negociaciones al equipo socialista de Gobierno. Ha subrayado que negociar no es imponer y ha denunciado que les han negado grabar la reunión, una posibilidad que el PSOE ha ejercido.

Este 12 de febrero, Jueves lardero, el comité de empresa ha sido convocado a un período de consultas para modificar horarios y condiciones laborales del personal de las instalaciones deportivas municipales, al amparo del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

"Acudimos, como siempre, con voluntad de diálogo y de negociación real", ha señalado, pero lo que se ha encontrado ha sido algo muy distinto.

El concejal de Personal ha comunicado al inicio de la reunión que el Ayuntamiento grabaría la sesión “para facilitar el trabajo de Secretaría”.

Cuando la representación de los trabajadores ha manifestado que, en igualdad de condiciones, también procedería a grabar la reunión, se ha negado expresamente ese derecho.

"Acto seguido, la parte municipal decidió levantarse de la mesa. Esta actitud es inaceptable", ha denunciado el comité de empresa.

En este sentido ha apuntado que la ley es clara: cualquier persona puede grabar una conversación en la que participa.

"Así lo avala reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina de la Agencia Española de Protección de Datos. No se trata de una concesión, sino de un derecho. Un derecho que protege la transparencia, la seguridad jurídica y la posibilidad de defensa ante eventuales manipulaciones o interpretaciones interesadas. ¿Porque tienen tanto miedo a que se graben las reuniones?", ha cuestionado.

El comité de empresa ha recordado que esta situación no es la primera vez que ocurre.

Hace apenas unos meses se impidió igualmente la grabación en la comisión paritaria, acusando después a la parte social de actuar de mala fe, cuando fueron ellos los que se levantaron.

"Resulta paradójico hablar de “mala fe” cuando se pretende ejercer un control exclusivo sobre lo que se registra y cómo se refleja en actas que, en demasiadas ocasiones, se entregan con

retrasos injustificables", ha señalado.

"La negociación colectiva no es un trámite formal ni una escenificación política. Es un derecho fundamental. Y ese derecho exige equilibrio, transparencia e igualdad entre las partes.

Lo ocurrido demuestra una preocupante deriva autoritaria que se lleva tiempo ejerciendo en el Ayuntamiento, en la forma de gestionar las relaciones laborales municipales. No se puede exigir confianza mientras se niegan garantías básicas. No se puede hablar de diálogo mientras se imponen condiciones unilaterales", ha recalcado el comité de empresa.

Desde la representación de los trabajadores han denunciado públicamente estas prácticas y han advertido que no van a aceptar negociaciones bajo amenazas, imposiciones o desigualdad.

"Defenderemos los derechos laborales por todas las vías legales, sindicales y públicas que sean necesarias. La negociación de buena fe no puede ser selectiva. O es para todos, o no es negocia", ha concluido.