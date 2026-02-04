La Junta somete a información pública decreto del PORN del espacio natural del Moncayo

Miércoles, 04 Febrero 2026 13:52

La Junta de Castilla y León ha abierto el trámite de información pública del proyecto de decreto para aprobar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del espacio natural “Sierra del Moncayo”.

La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal ha publicado en el BOCyL esta resolución fechada el 28 de enero.

El proyecto de decreto estará sometido a información durante 30 días, contador a partir del día siguiente al de su publicación en la plataforma de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León.

Las alegaciones que se deseen formular se dirigirán a la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, (C/ Rigoberto Cortejoso, 14, 47014 Valladolid), pudiendo presentarse en el registro único de las Consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio; Agricultura y Ganadería; y Movilidad y Transformación Digital, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

El texto íntegro de la citada propuesta podrá ser consultado en la plataforma de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León http://www.jcyl.es/audiencia-informacionpublica